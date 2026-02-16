In arrivo la rotatoria sulla Statale a Comabbio, finanziato il progetto
La Regione Lombardia ha stanziato 500.000 euro per realizzare l'opera, che si prevede venga iniziata e conclusa entro il 2026
È stata finanziata la costruzione della rotatoria sull’intersezione tra la Statale 629 Besozzo-Vergiate e la Provinciale 33 a Comabbio. (Nella foto, il cantiere della rotatoria già completata a Vergiate)
Un intervento atteso, che si inserisce in un progetto più ampio che prevede la sostituzione di numerosi incroci semaforici lungo la Statale. Tre di queste rotatorie sono già state realizzate nelle località di Malgesso, Mercallo e Vergiate, mentre altre quattro (a Comabbio e a Travedona Monate) sono in programma.
Per coprire i costi di costruzione, la Regione Lombardia ha stanziato 500.000 euro. Fondi che fanno parte di un pacchetto di investimenti complessivo di 6 milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade provinciali in Lombardia.
«Grazie a questa rotatoria – sottolinea il sindaco di Comabbio Mariolino Deplano – andiamo a riconnettere e a collegare meglio due aree del paese che oggi risultano separate dalla strada ad alto scorrimento. Questo intervento migliorerà l’omogeneità delle relazioni all’interno della comunità e rafforzerà la coesione del nostro territorio per cui ringrazio tutta Regione Lombardia per il supporto».
