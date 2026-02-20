In commissione a Samarate scontro tra il presidente e il sindaco Ferrazzi

Clima teso in commissione Cultura a Samarate, riunita in seduta congiunta con la commissione Commercio per la presentazione del calendario degli eventi e delle Notti Bianche della prossima estate. Il presidente della commissione Cultura, Domenico Aiello, che ha espresso pubblicamente il proprio disagio per il metodo di lavoro adottato.

Al centro del confronto il rapporto tra il presidente della Commissione e il sindaco Alessandro Ferrazzi, che ha tenuto per sé la delega alla Cultura.

La settimana precedente era stata avanzata dal primo cittadino la richiesta di convocare la commissione Cultura per giovedì. «Ho chiesto di vederci per capire quali evento avremmo portato», spiega Aiello, riferendo di aver sollecitato un momento di confronto preventivo sui contenuti e sull’organizzazione. La commissione si è poi riunita giovedì alle 21, senza che vi fossero stati altri contatti.

E in sede ufficiale Aiello ha espresso il suo disappunto. «Sono presidente di commissione, lo faccio per la prima volta, mi chiedo se sia normale», ha affermato Aiello nel corso della seduta. «A questo chiedo il supporto dell’assessore e sindaco: non sono preparato sugli argomenti se non vengo coinvolto prima».

«Ho chiesto un maggiore coinvolgimento, come faccio da tempo» aggiunge oggi Aiello, arrivando a ventilare anche l’ipotesi di lasciare l’incarico. «Ho pensato alle dimissioni. Non per creare rotture, ma per chiedere al sindaco un lavoro più condiviso e un confronto più stretto».

La Lega: “Altro che discussioni democratiche, volano gli stracci anche a Palazzo”

Sul fronte politico non si è fatta attendere la presa di posizione della Lega. Valentino Celotto parla apertamente di «crepe» all’interno della maggioranza, richiamando anche quanto accaduto nelle ultime settimane sul tema dell’acquisizione – poi bocciata – di alloggi convenzionati a Verghera.

«Crepe (e “stracci che volano” nei bar del centro cittadino, solo per ricordare quanto avvenuto qualche giorno fa…) bollate dal sindaco come semplici discussioni democratiche all’interno della Maggioranza, come ha dichiarato durante l’ultimo consiglio comunale sulla questione “prelazione” di acquisto delle Case di via Montesanto. Ora, “gli stracci” iniziano a volare anche a Palazzo…».

La commissione su eventi e Notti bianche

Clima teso in maggioranza, dunque. Resta da vedere se sono solo screzi passeggeri o se invece ci sia un quadro più ampio di tensioni nella variegata coalizione che governa Samarate.

Tornando al merito della commissione, l’ufficio Cultura ha presentato l’elenco degli eventi in programma da qui alla fine dell’anno, comprese le Notti Bianche estive, appuntamento atteso per il tessuto commerciale cittadino delle tre frazioni. In particolare si discuteva di quella di Samarate centro, per ideare un percorso più possibile coerente (lungo l’asse tra la piazza e il complesso commerciale “I portici”).