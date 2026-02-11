Il Comune Samarate non acquisterà i 14 appartamenti di Verghera

Il Comune di Samarate si prepara a rinunciare al diritto di prelazione sui 14 appartamenti di via Monte Santo a Verghera, una vicenda che da una settimana anima il dibattito politico cittadino. La scelta sarà formalizzata in consiglio comunale lunedì 16 febbraio, quando verrà discussa una mozione presentata dalla maggioranza che sostiene il sindaco Alessandro Ferrazzi.

L’orientamento dell’amministrazione è quello di non procedere all’acquisto degli alloggi (investimento circa 800mila euro), destinati al mercato dell’affitto a canone moderato. Una decisione che, salvo colpi di scena, dovrebbe chiudere una vicenda che ha avuto risvolti politici significativi, dentro e fuori dall’aula consiliare.

I 14 appartamenti di Verghera sono diventati il fulcro di uno scontro politico che ha segnato la cronaca politica cittadina. All’idea di acquisto delle abitazioni sarebbe legata la animata discussione piazza Italia tra il sindaco Ferrazzi e il presidente del consiglio comunale Luca Macchi.

Sulla vicenda è intervenuto poi anche Luigino Portalupi, ex sindaco e oggi rappresentante del gruppo extra-consiliare Alternativa Democratica, che ha sostenuto apertamente la necessità dell’acquisto. Secondo Portalupi, non esercitare il diritto di prelazione su quegli alloggi significherebbe rinunciare ad un ruolo pubblico, lasciando spazio all’iniziativa privata (gli appartamenti, secondo le visure effettuate da Portalupi, andrebbero al Gruppo Caltagirone).

Di segno opposto, ma altrettanto critico verso l’amministrazione, il centrodestra di opposizione. Lega e Fratelli d’Italia hanno diffuso un comunicato dai toni duri, accusando sindaco e maggioranza di mancanza di coerenza e di aver gestito la questione con improvvisazione. Al di là del merito della questione, secondo i gruppi di opposizione la vicenda dimostrerebbe una difficoltà politica interna alla maggioranza e un indebolimento della guida amministrativa.

La decisione in consiglio

La parola definitiva spetterà ora al consiglio comunale samaratese. La mozione della maggioranza punta a formalizzare la rinuncia al diritto di prelazione e quindi all’acquisto degli alloggi. Le motivazioni politiche e amministrative alla base della scelta non sono ancora state rese pubbliche nel dettaglio: il sindaco Ferrazzi ha rinviato ogni spiegazione al dibattito consiliare.