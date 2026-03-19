È ufficiale, Andrea Pellicini candidato sindaco di Luino

«Il centrodestra mantiene la promessa fatta ai cittadini dopo la breve parentesi degli ultimi cinque anni: torna unito». È ufficiale la candidatura di Andrea Pellicini alla guida della coalizione per le elezioni amministrative di Luino 2026.

Dopo mesi di lavoro e preparazione, si legge in una nota «l’annuncio smentisce le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi tempi, spesso rivelatesi infondate o del tutto prive di riscontro. La squadra è ormai definita e si distingue per un profilo amministrativo e professionale di alto livello. Per la prima volta, infatti, si uniscono energie nuove e figure che in passato hanno già amministrato la città. In questi mesi il centrodestra ha lavorato con un obiettivo chiaro: costruire una squadra altamente competente in tutti i settori comunali, in grado di essere operativa fin dal primo giorno dopo la proclamazione».

«Andrea Pellicini, al termine di attente e approfondite valutazioni, ha accettato con entusiasmo di mettere nuovamente la propria esperienza al servizio della comunità luinese. Una scelta maturata anche alla luce di un elemento significativo: per la prima volta Luino potrà avere un Sindaco che svolgerà il proprio incarico a titolo completamente gratuito. La carica di Sindaco è infatti compatibile con quella di Deputato della Repubblica, ma la normativa prevede in questo caso l’azzeramento dell’indennità. Una circostanza che conferisce ulteriore valore alla decisione di Andrea Pellicini e che consentirà ai cittadini di Luino un risparmio di circa 250 mila euro di risorse pubbliche».

Un piccolo colpo di scena è arrivato quando era già mattina, giovedì, e riguarda una preciszione del diretto interessato, che frena: «Prima il referendum».

Puntualizza infatti Andrea Pellicini: «Ringrazio Davide Cataldo (della Lega, gruppo consiliare #Luinesi, che si era fato lare del comunicato inviato alla stampa ndr) per le sue dichiarazioni di stima e per il suo entusiasmo, ma ogni dichiarazione ufficiale avverrà da parte mia dopo il referendum. Sono troppo impegnato nella campagna referendaria per il momento. L’importante è che a Luino vi sia una unità di intenti tra le forze di centrodestra, tra l’altro non limitate a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Solo dopo il 23 marzo mi occuperò di elezioni comunali».

Dunque dopo le anticipazioni offerte già da tempo da Varesenews, i giochi in casa Centrodestra sono fatti, così come per la ricandidatura del sindaco in carica Enrico Bianchi, che va a sommarsi ad altre tre liste in corsa per palazzo Serbelloni (Marco Massarenti, Fulvio Artoni, Paolo Nicastri)