Nelle mense di Varese arrivano le “Doggy bag”: così il cibo avanzato a scuola torna a casa

Educare al valore del cibo partendo dal refettorio. Da questa settimana, nelle scuole di Varese, il pane e la frutta non consumati durante il pranzo non finiranno più tra i rifiuti, ma viaggeranno nello zaino dei bambini per essere gustati a casa. (immagine di copertina generata con l’AI)

Debutterà mercoledì 18 marzo, presso la nuova mensa della scuola San Giovanni Bosco, la distribuzione della nuova Doggy bag cittadina. Si tratta di una speciale sacca in tela, realizzata dal Comune di Varese in collaborazione con Dussmann Service, che verrà consegnata a tutti gli iscritti al servizio di refezione scolastica. L’obiettivo è semplice quanto concreto: permettere il recupero di alimenti confezionati o che non richiedono la catena del freddo, come frutta, mousse di frutta, prodotti da forno e merendine.

Un gesto di responsabilità

«A scuola si insegna anche il valore del cibo – spiega l’assessora ai Servizi educativi, Rossella Dimaggio – Portare a casa ciò che non si è consumato diventa un gesto di responsabilità e attenzione all’ambiente da condividere con la famiglia. È una iniziativa che si inserisce nel percorso che il Comune porta avanti da anni sulla riduzione degli sprechi».

Sulla stessa linea l’assessora alla Tutela ambientale, Nicoletta San Martino: «Una proposta che punta a ridurre lo spreco e, allo stesso tempo, a sensibilizzare i più piccoli a riconoscere il valore delle risorse necessarie per produrre ciò che mangiamo».

Sicurezza e qualità nel piatto

L’introduzione della sacca in tela garantisce igiene e praticità nel trasporto, assicurando che il cibo possa essere consumato a merenda o a cena. L’iniziativa è il culmine di una politica delle mense che a Varese punta da tempo sulla qualità: dai prodotti biologici alla filiera corta, fino alla stagionalità delle materie prime certificate. Cereali integrali, legumi e prodotti locali restano la base di un menù pensato per l’equilibrio nutrizionale, che ora, grazie alla Doggy bag, punta a diventare anche a “spreco zero”.

Dopo l’avvio alla San Giovanni Bosco, la distribuzione delle sacche verrà estesa nei giorni successivi a tutti i plessi del territorio comunale.

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