Pellicini: “A Somma Lombardo non c’è alcuna rottura nel centrodestra”

«A Somma Lombardo non c’è alcuna rottura nella coalizione». Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Andrea Pellicini, interviene per fare chiarezza sullo stato delle trattative nel centrodestra, ancora alla ricerca di una quadra ufficiale per le prossime elezioni.

Mentre il centrosinistra ha già blindato, attraverso il meccanismo primarie, la propria posizione puntando sul vicesindaco uscente Stefano Aliprandini, sostenuto dal Partito Democratico e dalle liste civiche di sinistra, sul fronte opposto il confronto prosegue senza una decisione definitiva. Se fino a qualche settimana fa la figura dell’avvocato Piero Cesare Iametti sembrava quella destinata a unificare lo schieramento, la sua “pista” pare essersi raffreddata, lasciando spazio a nuove ipotesi.

“FDI NON TEME DI GUIDARE LA COALIZIONE, CONSONNI UOMO DI SICURA ESPERIENZA”

Pellicini, che lunedì 2 marzo ha incontrato il direttivo del circolo locale, ha confermato che «va avanti il confronto tra alleati» e ha voluto sottolineare il percorso di crescita della sezione cittadina. «Il gruppo ha lavorato molto in questi anni per costruire una lista forte di Fratelli d’Italia aprendo a candidati della società civile di primissimo livello» ha spiegato il coordinatore, evidenziando come accanto al partito si sia formata anche una lista civica che ne condivide i principali obiettivi. In questo contesto, i meloniani rivendicano un ruolo di guida attiva: «Il circolo, rappresentando anche il partito di maggioranza relativa, non teme di assumere la responsabilità di guidare la coalizione con un proprio candidato, individuato nel presidente Daniele Consonni, uomo di sicura esperienza».

La discesa in campo di Consonni si scontra però con le scelte fin qui maturate dalle altre forze politiche. Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Lombardia Ideale hanno infatti già sposato la proposta dell’avvocato Iametti. Per questo motivo, Pellicini ha chiesto al direttivo di «rimettersi subito in contatto con i partiti alleati per trovare una soluzione unitaria». Il tentativo è quello di non frammentare lo schieramento proprio nel momento in cui l’avversario ha già iniziato la campagna elettorale.

«Sono conscio del valore e del consenso del mio partito sul territorio e al contempo sono convinto che il centrodestra debba andare unito» ha ribadito l’ex sindaco di Luino. La strategia indicata dal coordinatore provinciale non è quella dello scontro frontale, ma della mediazione: «Ho invitato il nostro circolo a lavorare per trovare una sintesi tra i validi candidati che la coalizione sta esprimendo». Resta da capire se gli alleati saranno disposti a riconsiderare l’assetto della coalizione o se la spinta di Fratelli d’Italia su Consonni porterà a un ulteriore allungamento dei tempi della decisione finale a Somma Lombardo.

