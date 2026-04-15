Il calenario degli appuntamenti elettorali a Somma Lombardo: Pulli e Azione presentano la lista

La squadra di Azione entra nel vivo della campagna elettorale a Somma Lombardo e dà appuntamento alla cittadinanza per sabato 18 aprile. Alle 10:30, nella Biblioteca Comunale, il candidato sindaco Dario Pulli presenterà ufficialmente i componenti della lista che correrà per governare Palazzo Viani Visconti.

«L’iniziativa rappresenta – dichiara la lista in una nota – un passaggio importante nel percorso di radicamento del partito a livello locale, con l’obiettivo di costruire anche nei Comuni un’alternativa di governo seria, competente e credibile. Nel corso dell’incontro sarà presentata la candidatura a sindaco di Dario Pulli, con cui Azione sta portando avanti un progetto civico, riformista e indipendente, capace di rispondere ai bisogni concreti della città e di proporre una visione di sviluppo per il futuro di Somma Lombardo».

Gli altri appuntamenti elettorali a Somma, in ordine cronologico:

Alberto Nervo e Somma sì. Dopo la scelta di correre in solitaria e non supportare la coalizione di centrodestra nella giornata di martedì 14 aprile, il battesimo pubblico di Somma Sì è fissato per oggi, mercoledì 15 alle 18 nella sala Oriana Fallacci del palazzo comunale. Sarà il momento della presentazione ufficiale dei candidati e di una prima parte del programma.

Silvio Pezzotta (candidato della coalizione di centrodestra) e la lista Fratelli d’Italia. Il circolo territoriale di Fratelli d’Italia annuncia ufficialmente la presentazione della propria lista di candidati. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza e agli organi di informazione, è fissato per giovedì 16 aprile, ore 21, nella sala polivalente “Giovanni Paolo II” di Via Marconi. La scorsa domenica Pezzotta ha annunciato un ruolo di primo piano per Manuela Scidurlo, candidata sindaco nel 2020 per Fratelli d’Italia e oggi “vice” dello storico esponente di Forza Italia alla corsa per la fascia tricolore.

Stefano Aliprandini (candidato della coalizione di centrosinistra) e la lista Sinistra per Somma. Dopo la presentazione del Pd, gli appuntamenti fissati dalla coalizione di centrosinistra sono fissati ancora una volta per le 21 di venerdì, in questo caso per venerdì 17 aprile all’interno della sala polivalente nella biblioteca comunale in via Marconi. In lista si ripresentano i consiglieri uscenti Claudio Brovelli ed Enzo Calandra, insieme all’assessora Barbara Vanni.