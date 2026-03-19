Ricerca internazionale a Varese con il sesto evento sulla leucemia linfatica cronica

Varese si conferma capitale della ricerca medica internazionale ospitando, il 27 e 28 marzo, il VI Interregional Event dedicato alla leucemia linfatica cronica (CLL). La cornice del Palace Grand Hotel farà da sfondo a un confronto di altissimo profilo tra i massimi esperti mondiali di questa patologia, la forma di leucemia più diffusa nel mondo occidentale. L’obiettivo del simposio, intitolato «Connecting Research to Clinic in Chronic Lymphocytic Leukemia», è accorciare le distanze tra le scoperte in laboratorio e la cura del paziente in corsia.

Ricerca e clinica a confronto al Palace

Il programma scientifico della due giorni varesina si preannuncia denso di spunti innovativi, focalizzandosi su come le caratteristiche genetiche della malattia possano guidare scelte terapeutiche sempre più precise. Sotto il coordinamento di un panel di esperti di fama, i lavori vedranno la partecipazione di specialisti provenienti dai più prestigiosi centri di ricerca di New York, Barcellona, Heidelberg e Leeds, oltre alle eccellenze italiane di Milano, Genova e Torino.

Le nuove frontiere: CAR-T e terapie target

Al centro del dibattito ci saranno le ultime frontiere della medicina, dalle terapie target che colpiscono selettivamente le cellule malate alle innovative CAR-T, cellule del sistema immunitario “riprogrammate” per combattere il tumore. Ampio spazio sarà dedicato anche alla comprensione dei meccanismi di resistenza ai farmaci e alla gestione delle complicazioni infettive, un tema cruciale per la qualità della vita dei pazienti affetti da CLL.

I protagonisti e le lectio magistralis

Ad aprire il congresso saranno Emanuele Angelucci e Marta Coscia, che daranno il via a una serie di interventi magistrali. Tra i momenti più attesi, le relazioni di Kostas Stamatopoulos sull’immunogenetica e di Andy Rawstron, che approfondirà l’importanza della “malattia minima residua”, parametro fondamentale per valutare l’efficacia delle cure. L’evento rappresenta un’occasione unica per il territorio di confrontarsi con le avanguardie della ricerca ematologica globale, puntando verso una medicina sempre più personalizzata.