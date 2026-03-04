Una festa della donna speciale alla Fondazione Molina dove l’82 per cento del personale è in rosa
Domenica 8 marzo, alle 11 e Lunedì 9 marzo, alle ore 13.30 un "caffè col direttore" alla presenza del Presidente Michele Graglia e del Direttore Generale Carlo Nicora
In occasione della Festa della Donna, la Fondazione Molina organizza un momento dedicato alle proprie dipendenti, cuore dell’assistenza all’interno della RSA di Varese.
Il tradizionale “Caffè col Direttore” infatti in questa occasione si svolgerà in due appuntamenti, per favorire la più ampia partecipazione del personale: Domenica 8 marzo, alle 11 (al termine della Santa Messa delle ore 10.00) e Lunedì 9 marzo, alle ore 13.30. Entrambi gli incontri si terranno presso il bar interno della Fondazione, alla presenza del Presidente Michele Graglia e del Direttore Generale Carlo Nicora.
L’iniziativa nasce dal desiderio di riconoscere pubblicamente il valore del lavoro di cura svolto ogni giorno dalle professioniste della Fondazione: l’82% del personale in servizio è composto da donne, così come il 67% degli Ospiti accolti è rappresentato da donne.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.