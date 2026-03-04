Varese News

Una festa della donna speciale alla Fondazione Molina dove l’82 per cento del personale è in rosa

Domenica 8 marzo, alle 11 e Lunedì 9 marzo, alle ore 13.30 un "caffè col direttore" alla presenza del Presidente Michele Graglia e del Direttore Generale Carlo Nicora

8 marzo al Molina

In occasione della Festa della Donna, la Fondazione Molina organizza un momento dedicato alle proprie dipendenti, cuore dell’assistenza all’interno della RSA di Varese.

Il tradizionale “Caffè col Direttore” infatti in questa occasione si svolgerà in due appuntamenti, per favorire la più ampia partecipazione del personale: Domenica 8 marzo, alle 11 (al termine della Santa Messa delle ore 10.00) e Lunedì 9 marzo, alle ore 13.30. Entrambi gli incontri si terranno presso il bar interno della Fondazione, alla presenza del Presidente Michele Graglia e del Direttore Generale Carlo Nicora.

L’iniziativa nasce dal desiderio di riconoscere pubblicamente il valore del lavoro di cura svolto ogni giorno dalle professioniste della Fondazione: l’82% del personale in servizio è composto da donne, così come il 67% degli Ospiti accolti è rappresentato da donne.

Pubblicato il 04 Marzo 2026
