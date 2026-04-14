Bicchieri: guida alla scelta del tipo perfetto

Materiale e non solo: le differenze tra i bicchieri

Spesso si tende a considerare i bicchieri un argomento scontato, pensando di conoscerne già ogni aspetto. La scelta del bicchiere per un locale, però, non è mai casuale, dato che influenza l’estetica, gli aromi percepiti, l’esperienza al sorso e la temperatura del drink, comunicando allo stesso tempo l’identità del locale.

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La prima distinzione fondamentale è a livello di materiale, tra vetro lead-free, privo di piombo, sicuro e moderno, e cristallo, contenente piombo, il cui impiego è ormai vietato per legge. I bicchieri differiscono poi per forma, capacità, tipo di vetro, colore, decoro, spessore del bordo, impilabilità.

Qui ci limitiamo alle macro distinzioni, a livello di utilizzo, ergonomia e diverse tipologie.

I principali utilizzi dei bicchieri

Ecco i principali utilizzi dei bicchieri:

Per vini rossi → balloon ampi

→ balloon ampi Bollicine → flute

→ flute Distillati → bicchieri piccoli e panciuti

→ bicchieri piccoli e panciuti On the rocks → tumbler bassi

→ tumbler bassi Tropicali → tiki mug

→ tiki mug Birre → bicchieri adatti a schiuma e profumi

→ bicchieri adatti a schiuma e profumi Irish Coffee → in vetro termoresistente.

Ergonomia e sensazione tattile dei bicchieri

A livello di ergonomia e sensazione tattile, invece:

Bicchieri grandi e sottili → indicano leggerezza

→ indicano leggerezza Bicchieri robusti → trasmettono solidità

→ trasmettono solidità A stelo lungo → evitano il riscaldamento

→ evitano il riscaldamento Stelo corto/stemless → rendono il prodotto più maneggevole.

Le principali tipologie di bicchieri

Di seguito trovate le principali tipologie di bicchieri.

Tumbler

Il termine tumbler indica bicchieri senza piede né stelo, generalmente cilindrici, usati per drink lisci o ‘on the rocks’. Si dividono in:

OF (Old Fashioned) → 20-30 cl di capacità, bassi e larghi, per whisky lisci o cocktail classici.

→ 20-30 cl di capacità, bassi e larghi, per whisky lisci o cocktail classici. DOF (Double Old Fashioned) → 30-45 cl circa, più alti e capienti, per porzioni più generose o cocktail con più parte analcolica.

→ 30-45 cl circa, più alti e capienti, per porzioni più generose o cocktail con più parte analcolica. Highball (o Hiball) → 25-35 cl circa, per cocktail ‘long’ come cuba libre, gin tonic, vodka soda.

→ 25-35 cl circa, per cocktail ‘long’ come cuba libre, gin tonic, vodka soda. Beverage → simile all’Highball ma più grande (40-50 cl), per succhi, soft drink con ghiaccio e bevande analcoliche.

→ simile all’Highball ma più grande (40-50 cl), per succhi, soft drink con ghiaccio e bevande analcoliche. Shot → piccolissimo (2-5 cl), per distillati o liquori da bere ‘alla goccia’.

Calici

I calici sono bicchieri con stelo, utilizzati per vini e cocktail. La varietà è ampia, perché ogni bevanda ha esigenze specifiche.

Calici da acqua e vino

Acqua : capienti (30-50 cl).

: capienti (30-50 cl). Vino : più piccoli e variabili, in base all’uva o allo stile. Questi a loro volta si differenziano in base ai diversi tipi di uvaggio:

: più piccoli e variabili, in base all’uva o allo stile. Questi a loro volta si differenziano in base ai diversi tipi di uvaggio: Bordeaux : alto con apertura chiusa, per rossi strutturati

: alto con apertura chiusa, per rossi strutturati Burgundy : pancia ampia, ideale per Pinot Noir

: pancia ampia, ideale per Pinot Noir Barolo : simile al Burgundy, esalta aromi intensi

: simile al Burgundy, esalta aromi intensi Chardonnay : media grandezza, per bianchi corposi

: media grandezza, per bianchi corposi Riesling : stretto, preserva acidità e freschezza

: stretto, preserva acidità e freschezza Pinot Noir : pancia ampia, per raccogliere profumi delicati

: pancia ampia, per raccogliere profumi delicati Chianti : dimensione media, per rossi freschi

: dimensione media, per rossi freschi Sauvignon Blanc : stretto e slanciato, conserva aromi erbacei

: stretto e slanciato, conserva aromi erbacei Universale : dalla forma intermedia, versatile

: dalla forma intermedia, versatile Degustazione: piccolo e leggermente panciuto, per analisi tecniche.

Calici da cocktail

Esistono anche diversi tipi di calici da cocktail:

Flute : alto e stretto, per spumanti e champagne

: alto e stretto, per spumanti e champagne Nick & Nora : piccolo, 10-15 cl

: piccolo, 10-15 cl Fizz : simile al flute, ma più largo

: simile al flute, ma più largo Margarita : largo e svasato

: largo e svasato Martini : a V, per Martini e Cosmopolitan

: a V, per Martini e Cosmopolitan Hurricane : ampio e curvo, per drink tropicali

: ampio e curvo, per drink tropicali Cocktail (o Champagne coupe) : basso e largo, per bollicine e drink vintage

: basso e largo, per bollicine e drink vintage Coupe : sinonimo della coppa da cocktail

: sinonimo della coppa da cocktail Irish Coffee : dotato di manico, resistente al calore

: dotato di manico, resistente al calore Calice Grappa : panciuto e stretto in cima, per concentrare gli aromi

: panciuto e stretto in cima, per concentrare gli aromi Cognac: balloon basso e largo, da scaldare con la mano.

Bicchieri da birra

Ogni stile birrario ha il suo bicchiere ideale per esaltarne le caratteristiche:

Stout : ampio e con imboccatura larga

: ampio e con imboccatura larga IPA : Teku o tulipano, per aromi luppolati

: Teku o tulipano, per aromi luppolati Wheat/Weiss : alti e larghi in cima, esaltano lieviti e schiuma

: alti e larghi in cima, esaltano lieviti e schiuma Tester : piccolo, per degustazioni

: piccolo, per degustazioni Teku : elegante, per profumi complessi

: elegante, per profumi complessi Boccale : robusto e con manico, per lager e birre tedesche

: robusto e con manico, per lager e birre tedesche British Ale : pinta inglese, bombata o cilindrica

: pinta inglese, bombata o cilindrica Lager : boccale o slanciato, mantiene la freschezza

: boccale o slanciato, mantiene la freschezza Pilsner: alto, stretto, leggermente svasato.

Tiki Mug

Infine, le tiki mug, bicchieri ispirati alla cultura caraibica e polinesiana. Spesso in ceramica decorata, sono impiegati per cocktail tropicali e col tempo si sono trasformati in veri e propri oggetti da collezione.