Solaro intitola la Sala Giunta allo storico sindaco Francesco Caronno

Un gesto simbolico per ricordare una figura che ha segnato la storia amministrativa e civile di Solaro. Nella giornata di venerdì 14 maggio il Comune ha intitolato la Sala Giunta a Francesco Caronno, sindaco della città per tre mandati complessivi.

Durante il momento commemorativo è stata scoperta la targa dedicata all’ex primo cittadino, approvata attraverso una mozione votata all’unanimità dal Consiglio comunale.

Sulla targa compare la dedica: «1° Cittadino per tre mandati complessivi, riconoscimento del suo rilevante contributo storico, politico e civico alla comunità».

«Caronno fu primo cittadino per tre mandati, dal 1964 al 1975 e dal 1980 al 1985 con la Democrazia Cristiana – ricorda l’Amministrazione comunale – Nel corso del suo lavoro per il paese, tra le tante opere, sono state realizzate due farmacie comunali, il monumento per i caduti di tutte le guerre di via Drizza ed il piano regolatore dell’epoca. Fu un amministratore accorto ai bisogni di cittadini e politico impegnato in tanti temi di discussione nazionale e internazionale, elevando il dibattito politico locale».

Un riconoscimento condiviso

L’intitolazione rappresenta un riconoscimento istituzionale al percorso amministrativo di Francesco Caronno e al ruolo avuto nella crescita della comunità solarense nel corso degli anni.

Alla cerimonia hanno partecipato amministratori, cittadini e rappresentanti delle associazioni del territorio. Al termine dell’incontro, le Acli “Città del Sole” di Solaro, che per prime avevao proposto l’intitolazione – hanno offerto un rinfresco ai presenti.

La Sala Giunta porta ora il suo nome

Con questa decisione, uno degli spazi più rappresentativi del Municipio porterà stabilmente il nome dello storico sindaco, mantenendone viva la memoria all’interno della vita amministrativa cittadina.

La scelta condivisa da tutto il Consiglio comunale sottolinea il valore civico e istituzionale della figura di Francesco Caronno, ricordato per il suo impegno pubblico e per il contributo dato alla comunità di Solaro.