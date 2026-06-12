Inclusione e sport: a Seveso torna l’Acinque Baskin Cup con otto squadre a canestro
L'appuntamento con la terza edizione è per il 20 e 21 giugno e prevede anche il "Villaggio dell'inclusività". Tra i testimonial Matteo Soragna, ex capitano della nazionale di basket
Il baskin torna protagonista con un fine settimana all’insegna dell’inclusione, dello sport e della partecipazione. Sabato 20 e domenica 21 giugno il PalaPrealpi di Seveso ospiterà la terza edizione dell’Acinque Baskin Cup, manifestazione organizzata da Sport4All insieme ad Acinque che negli anni è diventata uno degli appuntamenti di riferimento per la promozione dello sport inclusivo.
Il torneo vedrà in campo otto squadre provenienti da diverse province lombarde e dalla Valle d’Aosta, impegnate nelle categorie junior e senior. A sfidarsi saranno le formazioni Sport4All Bears, Lions e Dragons di Lentate sul Seveso, Casate Sport di Casatenovo, Baskin Rho, Salus Gerenzano, Dream Team Gallarate e SBK Aosta. Il baskin (termine che unisce le parole “basket inclusivo”) deriva dalla pallacanestro ma permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme nella stessa squadra grazie a regole specifiche e ruoli differenziati.
L’evento del 20 e 21 giugno andrà ben oltre la competizione sportiva. La novità dell’edizione 2026 è infatti il “Villaggio dell’Inclusività”, uno spazio aperto alla cittadinanza che animerà le aree esterne del palazzetto con stand, laboratori, attività ricreative e momenti di incontro dedicati ai temi dell’inclusione sociale e sportiva.
Per due giorni associazioni, cooperative sociali e realtà del territorio presenteranno i propri progetti e offriranno occasioni di confronto e partecipazione. Non mancheranno attività per bambini e famiglie, con truccabimbi, tattoo temporanei, laboratori creativi, esibizioni di danza e spettacoli di majorette. Previsti anche raduni ed esposizioni di auto e camion, oltre ad aree food e relax pensate per accogliere il pubblico durante tutta la manifestazione.
Tra gli ospiti più attesi ci sarà Matteo Soragna, ex capitano della Nazionale italiana di pallacanestro e medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004, oggi impegnato nella promozione del baskin in tutta Italia.
«Il baskin è uno sport per tutti, capace di abbattere barriere e creare relazioni autentiche», sottolinea Luca Porta, presidente di Sport4All. «Con il Villaggio dell’Inclusività vogliamo ampliare ulteriormente questa esperienza, coinvolgendo l’intera comunità». Sulla stessa linea Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque: «L’Acinque Baskin Cup è molto più di un torneo sportivo. Nel tempo è diventata parte integrante della nostra identità aziendale e rappresenta un modo concreto per promuovere la cultura dell’inclusione attraverso lo sport».
La manifestazione gode del patrocinio di Regione Lombardia, dei Comuni di Seveso e Lentate sul Seveso, dell’Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI) e del Panathlon International Club Como, oltre al supporto di due delle principali società italiane di basket, Pallacanestro Varese e Pallacanestro Cantù.
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