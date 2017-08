Successo per la festa che si tiene ogni anno ai Giardini Rodari di Ranco (Foto Pro Loco Ranco)

Avrà inizio venerdì 11 agosto il programma del Ferragosto Lavenese. I fuochi d’artificio non ci saranno per motivi di sicurezza, come comunicato dal Sindaco e della Pro Loco di Laveno Mombello ma sul lungolago si potranno trovare diversi eventi.

Al Luna Park, arrivato dal 3 agosto, si aggiungeranno infatti le bancarelle su tutto il lungolago da venerdì sera a domenica sera. Per tutte le serate, e domenica a pranzo, sarà attivo lo stand gastronomico della Pro Loco e ci saranno serate con musica e dj set. Sono previsti momenti di animazione come la danza del ventre, lunedì sera 14 agosto, mentre per Ferragosto (martedì 15 agosto) ci sarà una serata latina in compagnia di “Salsanueva”.

Lo spettacolo piromusicale annullato nella sera di Ferragosto si terrà invece, durante la Festa di Fine estate in programma di sabato 23 settembre. Per il 19 agosto invece, le funivie del Lago Maggiore hanno organizzato lo spettacolo di “Fuochi d’artificio in alta quota”, alle 22 e 30 al Sasso del Ferro. Per informazioni su costi e trasporto contattare gli organizzatori.