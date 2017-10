Supercastagnata per l’asilo a Cavaria

Eventi

Super Castagnata in arrivo!! Anche quest’anno Cavaria si prepara ad accogliere la Super Castagnata organizzata dal gruppo storico dei genitori e dai genitori della Scuola dell’Infanzia “Luigi Filiberti”.

«Il ricavato dello scorso anno è servito a ritinteggiare una buona parte dell’edificio scolastico portando colori nuovi ed intensi nei luoghi dove circa 80 bambini già vivono in allegria accuditi dalle straordinarie maestre, rimpinzati e coccolati dal resto dello staff» spiega Angela Gianesin Presidente dei rappresentanti dei genitori.

Le date in programma quest’anno saranno tre, domenica 29 ottobre sulla strada provinciale, il 1° Novembre nel piazzale antistante il cimitero e in occasione della Festa di San Martino ospitati dalla Pro Loco di Cavaria, il 12 novembre in piazza mercato dove verrà allestita anche un area gioco per i più piccoli.

In tutte e tre le occasioni sara’ possibile acquistare anche le succulente torte preparate dalle bravissime mamme. «Nei giorni scorsi il gruppo ha già lucidato i sei pentoloni protagonisti di questo formidabile evento che vedranno abbrustolire al loro interno 15 quintali di generose castagne e chissà se la fortuna vorrà far si che si possa portare qualche altra miglioria alla storica scuola dell’infanzia così che possa continuare ad ospitare con tanta dignità il futuro del nostro paese. Che la sfida abbia inizio!»