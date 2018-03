Varese Calcio, accordo vicino?

Continua ad esserci incertezza sul futuro del Varese Calcio. La trattativa per la vendita del club sta andando sempre più per le lunghe e il passare delle ore fa crescere i dubbi dei tifosi.

Nella conferenza stampa di venerdì allo stadio, Fulvio Catellani aveva assicurato che nei primi giorni di questa settimana la holding avrebbe fatto pervenire la proposta di acquisizione alla scrivania del sindaco e del proprietario Paolo Basile.

Oggi, mercoledì, nulla è arrivato, ma una ventata di ottimismo arriva dalle parole di Paolo Maccecchini, che ha sentito i Catellani: «Mi hanno detto che al 99 per cento l’accordo si farà. Di più non so e non mi hanno saputo dire».

Maccecchini, che ci tiene a sottolineare «della Ferramenta Maccecchini» in questi giorni sta dando una grande mano alla società e ai giocatori, soprattutto a livello economico. «I pullman – spiega lo stesso imprenditore malnatese – sono pagati fino al termine della stagione e abbiamo dato ai ragazzi anche un premio partita dopo la vittoria di Pavia».

«Possibile – si chiede Maccecchini – che un piccolo imprenditore come me, che ha solo una Ferramenta, faccia i salti mortali per aiutare la squadra di calcio di una città di quasi cento mila persone? Io mi ritengo un tifoso del Varese, non di più. Spero che tutto si risolva al meglio».