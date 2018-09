Arriva il Triathlon, domenica mattina chiusa per un’ora la strada sul Ceresio

L’Amministrazione comunale di Porto Ceresio comunica che domenica 16 settembre in occasione della prima edizione dello Sprint vvVincent di Triathlon, la Sp1 (la strada che costeggia il lago da Porto Ceresio a Lavena Ponte Tresa) resterà chiusa al traffico per circa un’ora.

La chiusura al traffico è prevista dalle 10.30 alle 11.45 da piazza Luraschi (zona stazione di Porto Ceresio) fino al cimitero di Brusimpiano.

Per chi avesse necessità di transitare in tale fascia oraria, si consiglia la Valganna come alternativa stradale.