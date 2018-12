2.000 persone sotto il palco e una tempesta che si abbatte proprio nel momento di entrare in scena. Che si fa? È questo il dilemma che sabato sera si sono trovati ad affrontare Lo Stato Sociale e lo staff del District Festival di Legnano, spiazzati dall’arrivo dell’acquazzone. Spiazzati, ma non fermati.

Perché la voglia di cantare era così tanta che il concerto si è fatto lo stesso, solo in una forma più intima. La band arrivata seconda al Festival di Sanremo è così scesa dal palco e si è esibita in un concerto acustico sotto un semplice gazebo.

«È stata una cosa improvvisata e bellissima -dice Max Canavesi, uno degli organizzatori-. Quando siamo saliti sul palco a dire che il concerto sarebbe stato rimandato perché non c’erano le condizioni di sicurezza i tanti che erano venuti nonostante il diluvio non erano contenti. E così è nato tutto spontaneamente: abbiamo allestito un piccolo palco sotto un gazebo e lì loro hanno cantato per un’ora in acustico».

(foto Chiara_Pb/Instagram)

E in tanti sono rimasti attorno al gazebo a cantare, nonostante la pioggia e il freddo. In ogni caso il concerto vero e proprio si terrà lo stesso: è stato infatti rimandato a lunedì sera, sempre nel campo di via Amicizia a Legnano e sempre ad ingresso gratuito.