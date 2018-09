Chi dona un quaderno ai bimbi della mensa dei poveri?

Quaderni, libri, diari. Ma anche penne, matite, pennarelli, forbici, colla e tutto quanto possa servire per un bambino che riprende la scuola. Compreso lo zaino in buono stato.

È l’appello che Luisa Oprandi, consigliere comunale e volontaria alla mensa dei poveri di via Bernardino Luini, lancia dalla sua pagina Facebook per aiutare i figli di quanti arrivano ogni sera in via Luini in cerca di un pasto.

La richiesta è ampia: ci sono bambini di ogni età per cui si accetta materiale scolastico di qualsiasi classe.

I costi del materiale sono spesso elevati e, anche andando al risparmio, la spesa può risultare proibitiva per chi non ha molti mezzi per mantenersi. Da qui l’appello che Luisa lancia per regalare a questi bambini il giusto corredo per iniziare il nuovo anno di scuola.

Il materiale potrà essere consegnato direttamente all’Istituto Addolorata in via Luini 9 a Varese.