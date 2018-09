I Mastini si rinforzano ancora

Un altro attaccante per cercare di dare concretezza al reparto avanzato dei Mastini: arriva a Varese di Edoardo Raimondi. Il giocatore di 31 anni proviene dall’ultima stagione disputata con la maglia del Milano, ma ha “nei pattini” una buona esperienza maturata con Chiasso e Biasca nelle Swiss Division.

Fisico strutturato dai suoi 180 cm e 80 Kg di peso, durante la scorsa stagione ha saputo contribuire alla causa meneghina con 10 punti realizzati in 18 presenze, dimostrando la sua duttilità tattica e sapendo fornire prezioso supporto anche durante la fase difensiva.

Queste le prime parole da Mastino per Edo Raimondi: «Per me è un po’ come il primo giorno di scuola, con l’entusiasmo per una nuova avventura. Sono ritornato a Varese, città nella quale ho giocato fino a 12 anni. Ho visto gran voglia di ricostruire qualcosa di importante e spero di riuscire a portare la mia esperienza, non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto sotto l’aspetto della disciplina, della mentalità e della dedizione al lavoro durante la settimana. La mentalità e l’atteggiamento devono essere sempre quelli più giusti per prepararsi con umiltà a disputare la partita del fine settimana».

In precedenza aveva sposato la causa varesina l’esperto difensore Mauro Grisi, che dall’alto dei suoi 38 anni è stato ingaggiato per portare esperienza ad un reparto che negli ultimi anni si è dimostrato forse un po’ immaturo nella gestione di alcune fasi decisive della partita. Il giocatore arriva da una lunga militanza nelle divisioni svizzere (Prima e Seconda Divisione), dove, dal 2000, ha sempre vestito la maglia del Chiasso, alternando nelle ultime annate presenze anche nel Biasca.

La preparazione dei Mastini Varese intanto prosegue, passando al lavoro sul ghiaccio in vista dei primi impegni ufficiali che sono in calendario tra poco meno di tre settimane.

Intanto è stato pubblicato il calendario. I Mastini partiranno con due gare al PalAlbani: