Nuove politiche sui bagagli a mano, l’Antitrust indaga su Ryanair

Pratica commerciale scorretta. È su questo che sta lavorando l’Antitrust dopo che Ryanair ha deciso di introdurre nuove politiche per il trasporto dei bagagli a mano. La notizia è stata diffusa dall’Ansa che spiega come l’autorità per la concorrenza ha avviato un procedimento per valutare se si tratti o meno di una pratica commerciale scorretta.

Il ragionamento è quello che il trasporto del bagaglio a mano dovrebbe essere un “elemento essenziale del trasporto” e quindi con questa decisione si potrebbe “alterare la trasparenza tariffaria per confrontare le offerte dei diversi vettori”.

A fine agosto la compagnia aveva infatti annunciato che dal 1° novembre per salire con un secondo bagaglio, oltre a una piccola borsa personale, si dovranno pagare 8 euro. In alternativa il passeggero potrà acquistare a 6 euro l’imbarco prioritario che consente di salire con due bagagli.