Un musical giocoso per avvicinarei i bambini alla classica

Il celebre flautista svizzero Maurice Steger porta in scena al teatro di Locarno “Tino Flautino e il Gatto Leo”, un musical giocoso, ispirato a un racconto di Jolanda Steiner e creato proprio per avvicinare i piccoli alla classica.

Un evento gratuito, per i bambini e le loro famiglie, organizzato nell’ambito delle “Settimane Musicali Ascona” grazie all’iniziativa degli “Amici delle settimane musicali” che hanno deciso di sostenere in questa edizione una speciale apertura ai giovani.

Il concerto vedrà come protagonista Tino Flautino, impegnato in un viaggio avventuroso che comincia il giorno in cui Tino e il gatto Leo si ritrovano fra le mani degli spartiti. Sono delle bellissime note, ma c’è un problema: il pezzo musicale è incompleto, sembra mancare un foglio. E poiché Tino è così entusiasta di quei suoni parte dal suo castello e si mette alla ricerca delle note mancanti. In Germania incontra Johann Sebastian Bach, a Venezia Vivaldi, finché a Napoli….

Musicista carismatico, spontaneo ed emozionante, Maurice Steger è considerato “un mago del flauto dolce”: oltre a tenere concerti in tutto il mondo, da anni si dedica con entusiasmo anche all’attività educativa. Il concerto di sabato è una nuova versione di un precedente spettacolo di rappresentato più di seicento volte, sempre con grande successo. e che assieme a Maurice Steger ai flauti vede la partecipazione di Annina Sedláček (voce narrante), Jan Schultsz al pianoforte e Fiorenza de Donatis al violino.

L’evento è organizzato in collaborazione on il gruppo genitori del Locarnese e finanziato dall’associazione Amici delle Settimane Musicali Ascona