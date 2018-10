Due spacciatori nel mirino della Polizia del Medio Verbano

Due uomini sono stati denunciati dalla Polizia locale del Medio Verbano durante un’operazione di controllo del territorio.

Gli agenti avevano notato a Monvalle un gruppo di ragazzi con atteggiamento sospetto. Nel corso del controllo sono state ritrovate alcune dosi di marijuana per uso personale.

Mentre stavano effettuato le operazioni,i vigili hanno notato una vettura che si stava avvicinando e che, alla vista della polizia locale, cercava di dileguarsi. Il tentativo, però, si è concluso davanti agli agenti che intimavano loro di fermarsi.

Dalla perquisizione della vettura sono emersi due sacchi di marijuana che erano stati nascosti nel vano dietro al cruscotto. È scattata quindi anche la perquisizione domiciliare e, infine, la denuncia per i due occupanti mentre per i giovani è stata fatta la segnalazione al Prefetto.

Gli agenti del Medio Verbano, ai comandi del commissario Cinquarla, sono impegnati in operazioni di controllo del territorio soprattutto legate alle gare di auto, ai furti in appartamento e allo spaccio di droga.