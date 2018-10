Sulla carreggiata per recuperare un’auto, investito 29enne

Un uomo di 29 anni è stato investito mentre si trovava sulla carreggiata per recuperare un’autovettura con un carro attrezzi. L’incidente nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 18. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo è stato investito mentre si trovava sulla strada da un 58enne, automobilista italiano domiciliato in Riviera che circolava sulla strada cantonale in direzione di Biasca.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Tre Valli Soccorso che dopo aver prestato le prime cure al 29enne, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando ad una prima valutazione medica non ha riportato gravi ferite.