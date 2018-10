Tante avventure alla scoperta di giochi e tesori per bambini

Numerose le occasioni del finesettimana per giocare e condividere avventure da ascoltare, vivere o rappresentare tra laboratori, escursioni e manifestazioni pensate per i bambini e le loro famiglie.

Viste le previsioni meteo poco incoraggianti, in caso di pioggia si consiglia di contattare direttamente i promotori degli eventi all’aperto per eventuali variazioni di programma.

EVENTI

Varese: bolle di sapone, circo, danze, arte e musica in via Robbioni sabato pomeriggio dalle ore 16 per Donna è bellezza > Leggi qui

Varese: sabato a Velate arriva Velantastico. Dalle 14.30 laboratri di circo, giochi in legno spettacoli teatrali e baratto > Leggi qui i dettagli

Cairate: giochi in legno, battesimo della sella, baratto e incontro con l’autore al Monastero per la tradizionale festa padronale di domenica 7 ottobre > Il programma

ESCURSIONI

Inarzo: con “Missione Natura!” domenica pomeriggio la passeggiata in Palude diventa un gioco a squadre di grandi e piccini (dagli 8 anni in su) tra quiz e prove naturalistiche > Leggi qui

Gorla Maggiore: Escursione con Caccia al tesoro di Vassalo lungo il sentiero dedicato al sindaco ucciso dalla Camorra > Leggi i dettagli

Isola dei Pescatori: pesciolini da liberare nel lago, storie da ascoltare e museo della pesca da visitare domenica 7 ottobre per la festa di Gente di Lago > Leggi l’aticolo

LABORATORI E LETTURE ANIMATE

Varese: per tutta la giornata di sabato 6 ottobre laboratori e letture animate gratuite libreria “Potere ai bambini” che festeggia il suo primo compleanno > Leggi qui

Gavirate: laboratorio per costruire “maschere tribali” come Enrico Baj sabato 6 ottobre dalle 10 in biblioteca > Scopri l’evento

Sacro Monte: nuovo appuntamento con “Faccia a faccia con l’arte” al museo Baroffio. domenica 7 ottobre dalle 15.30 bambini a caccia di Dettagli Dorati > Come partecipare

Galliate Lombardo: Presentazione di libri e giochi letterari per grandi e piccini sabato mattina dalle ore 10 nella piazza parrocchiale a Galliate Lombardo > Leggi i dettagli

SPETTACOLI

Varese: spettacolo teatrale per bambini e documentario sabato 6 ottobre al Museo Castiglioni di Villa Toeplitz > I dettagli

Maccagno: domenica 7 ottobre riparte Bim Bum Bam, rassegna di spettacoli teatrali gratuiti, con “Un mondo in valigia” > Leggi qui

Somma Lombardo: polenta e burattini, da costruire in mattinata e da ammirare nel pomeriggio di domenica 7 ottobre alla comunità Maddalena > Leggi il programma