Caccia al tesoro ecologica sul percorso dedicato ad Angelo Vassallo

In cerca del tesoro del Vassallo. Domenica 7 ottobre il percorso nel parco del Medio Olona dedicato un anno fa al sindaco Angelo Vassallo, ucciso dalla Camorra nel 2010, sarà protagonista di un’iniziativa organizzata dall’associazione Pro Giovani di Gorla Maggiore e dall’amministrazione comunale.

Grazie alla collaborazione della Protezione Civile, infatti, i partecipanti (grandi e piccoli) percorreranno il sentiero per ripulirlo grazie ad un kit ecologico che verrà fornito al momento dell’iscrizione.

Il ritrovo è alle 14 ai campetti di via Roma mentre alle 14,30 partiranno le squadre. L’arrivo è previsto alle 16,30 con merenda, castagnata e salamelle per tutti con gli Alpini di Solbiate Olona. Spazio Zero organizza la caccia al tesoro mentre lungo il percorso incontreranno l’associazione cinofila Parva e i cavalli con calesse di Cascina Bulota.