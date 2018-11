Caja, deluso a metà: «Siamo stati vicini a un’impresa»

La Openjobmetis perde in volata contro la Sidigas Avellino 79-83 al termine di una bella partita, tirata e in bilico fino agli ultimi possessi. Prima sconfitta stagionale a Masnago per i biancorossi, con coach Attilio Caja che non riesce a nascondere il disappunto: «C’è grande rammarico da parte mia e della squadra perché abbiamo fatto 38 minuti di alto livello, nei quali Avellino è rimasta aggrappata alla partita grazie a giocate individuali di giocatori da Eurolega. Peccato per le ultime due palle perse. Abbiamo fatto una grande partita, con un paio di canestri l’avremmo vinta anche meritatamente. La delusione dei ragazzi è che siamo stati vicini ad una grande impresa. Ci manca un po’ di esperienza, continuiamo così cercando di trasformare gli errori in stimoli per non rifarli».

«Rimane in ogni caso un bicchiere mezzo pieno – spiega l’allenatore biancorosso – per la prestazione fatta dalla squadra. In difesa avevamo una carenza fisica in ogni ruolo, abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo e solo due canestri da tre punti non ci hanno premiato per quello che ci siamo meritati. Avellino non ha rubato nulla, ma siamo stati per lunghi tratti avanti contro una squadra di alto livello. Scrubb anche se non segna riesce sempre ad essere utile alla squadra, piuttosto non riesco a fare rendere il nostro sesto straniero Bertone».

Nenad Vucinic, allenatore di Avellino, fa i complimenti ai vinti: «E’ stata una gara molto dura per noi, così come ce la aspettavamo. Varese è probabilmente la miglior squadra a difendere di tutto il campionato e abbiamo dovuto fare un ottimo lavoro per vincere. Stiamo migliorando molto come squadra, non siamo vicini al nostro massimo potenziale ma ci stiamo avvicinando».

Nicola Natali è stato uno dei più positivi in casa Varese: «Peccato è la parola giusta. Giocavamo contro una squadra forte, nonostante questo abbiamo fatto una grande gara. E’ venuto fuori il nostro punto debole delle ultime partite, le palle perse, tra cui una mia. Peccato perché era una buonissima occasione. Prendiamo quanto fatto di positivo, domenica abbiamo una partita importate a Cremona, ci prepareremo al meglio limando gli errori»