“Casa nostra danneggiata e in pericolo, ma nessuno del Comune si è fatto vedere”

«Ci sono altri gorssi alberi pericolanti e pericolosi, ma nessuno del Comune è intervenuto o ha fatto un sopralluogo».

La denuncia arriva da Gemonio, dalla proprietaria della casa colpita da un grosso albero nella notte tra sabato 10 e domenica 11 novembre: «I vigili del fuoco hanno lavorato per 6/7 ore per tagliare i tronchi che ingombravano il passaggio e che hanno colpito la nostra casa – spiega Vanessa Maj -. Hanno fatto un grande lavoro, ma abbiamo dovuto richiamarli nel corso della giornata perchè ci sono altri grossi alberi pericolanti. La situazione non è nuova: abbiamo inviato parecchie mail al Comune, all’Ufficio Tecnico, alla Polizia Locale e alla Segreteria, da luglio fino ai giorni scorsi. L’ultima mail l’ho inviata giovedì scorso, senza mai ottenere risposta».

Questa notte, domenica 11 novembre, Vanessa e la sua famiglia andranno a dormire altrove, ma c’è un’altra cosa che le dà ancora più fastidio: «Non dormiremo qui perchè non ci sentiamo sicuri. C’è una pianta proprio di fronte alla finestra di casa nostra e non ce la sentiamo di rischiare – spiega -. Oggi abbiamo provato a chiamare il sindaco e il comune, ma non abbiamo ottenuto risposte e nessuno è venuto a vedere la situazione in cui si trovano i grossi alberi al limitare del bosco. Anzi, il sindaco ci ha anche risposto un po’ infastidito perchè lo abbiamo disturbato di domenica: un atteggiamento che non ci aspettavamo e che ci ha molto deluso».