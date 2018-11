Una nuova casa in centro per i ragazzi del Caimano

Venerdì sera i ragazzi dell’associazione giovanile Caimano hanno inaugurato con una bella festa la loro nuova sede, nel cuore di Induno Olona.

Galleria fotografica Induno Olona - L'inaugurazione della nuova sede dell'associazione Caimano 4 di 16

La sede, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, si trova proprio di fianco alla Sala civica Bergamaschi, in una posizione centralissima del paese. Il perchè di questa scelta è stato spiegato dal sindaco Marco Cavallin nel suo intervento di saluto: «Una posizione centrale come centrale e interessante è lo sguardo che i ragazzi hanno sul nostro presente e sul nostro futuro. L’associazionismo è una grande ricchezza della nostra comunità e il Caimano è un sodalizio molto particolare e prezioso, perché è fatto da giovani per i giovani. E’ quindi giusto sostenere la loro attività, che negli anni ha proposto a Induno tante belle iniziative culturali e ricreative, tra musica e cultura, arte e tempo libero dando a loro costante attenzione».

Alle 20, con il taglio del nastro da parte del sindaco e della presidente dell’associazione giovanile, Giulia Cazzaniga, si sono dunque aperte le porte della Palude – così è stato battezzato il nuovo spazio – e sono iniziati i festeggiamenti alla presenza di tanti giovani, di cui molti già attivi all’interno del gruppo, altri simpatizzanti e un folto numero di nuovi “caimani” da pochi giorni uniti all’associazione. Presenti anche tanti “ex giovani” che nel lontano 1995 concepirono la creazione di un gruppo fatto da giovani per i giovani.

Giulia Cazzaniga ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il sostegno, e ha ringraziato in modo particolare i presidenti del Caimano che si sono succeduti nei tanti anni di attività caricandosi di responsabilità non sempre leggere e permettendo all’associazione di crescere e di arrivare sino ad oggi. A rappresentarli tutti c’era Alessandro Folador, uno degli storici fondatori dell’Associazione.

La serata è proseguita in stile Caimano, con tanta bella musica, che ha spaziato dalle sonorità indie e folk di Michela Lelli, allo psychedelic & stoner rock della Moonlit band per finire con raggae, funk e rap di Into the groove sound.

L’Associazione Il Caimano è aperta a ricevere i giovani di Induno e non solo, che siano interessati a condividere iniziative, impegno e voglia di stare bene assieme.

La sede “La Palude” si trova in via Porro 52 a Induno Olona. Ci si può mettere in contatto con l’associazione attraverso la pagina Facebook Ass. Caimano, Oppure via mail all’indirizzo associazionecaimano@gmail.com o telefonando al numero 0332 1646995.