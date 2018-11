Spaccio di coca e riciclaggio, un arresto a Chiasso

Un italiano di 39 anni è stato arrestato nei giorni scorsi a Chiasso nell’ambito di un’inchiesta antidroga.

L’uomo, residente in Italia, faceva parte di una banda dedita al traffico e allo spaccio di droga nel Sottoceneri. In particolare, almeno dallo scorso aprile, ha trasportato dall’Italia in Ticino, in più occasioni, un ingente quantitativo di cocaina destinato alla vendita a consumatori locali. Inoltre, secondo l’accusa, ha favorito il riciclaggio di diverse decine di migliaia di franchi provento della vendita di droga.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro. L’indagine è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.