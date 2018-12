Aspettando Babbo Natale, tra lucine e meraviglia

Arriva Natale e i bambini, come i grandi, non pensano ad altro! Un lungo finesettimana che va oltre la giornata dell’Antivigilia di domenica per coinvolgere i bambini in una serie di spettacoli, storie e feste che parlano del grande e generoso nonno vestito di rosso e dei suoi piccoli amici.

FESTE

Varese: venerdì pomeriggio al Parco Pirelli musica e spettacoli per “Luoghi non comuni festival” > La festa

Varese: Babbo Natale, elfi e piccoli aiutanti partiranno dal VareseXmass village e dalla pista di pattinaggio di piazza Monte Grappa per portare auguri e doni per le vie del centro > L’iniziativa

Angera: trenino di Babbo Natale gratuito per tutti nella giornata di domenica > Leggi qui

Sesto Calende: atteso l’arrivo di Babbo Natale deirettamente dalle acque del fiume Ticino > Leggi

Castano Primo: “Caccia ai doni” domenica pomeriggio al Villaggio degli elfi allestito al Museo civico > I dettagli

Leggiuno: il villaggio delle lucine riempie di meraviglia grandi e piccini > L’articolo

Cassano Magnago: ogni fine settimana sino a Natale c’è il Lindt Choco Festival, con giochi, degustazioni, magia e spettacoli – L’iniziativa

Somma Lombardo: a Volandia sino a fine anno c’è “Il Villaggio del Grinch”: la giostra “in volo con Babbo Natale”, laboratori, magia e i dolciumi – L’evento

SPETTACOLI

Varese: venerdì sera alle 21 al Santuccio è di scena “Quando Babbo Natale si arrabbia non porta doni” > Leggi di più

Angera: sabato alle 16.30 in scena la compagnia Roggero con “Giona e la Balena Blu“, in sala consiliare > Lo spettacolo

Cadegliano Viconago: sabato sera, alle 20.45 la casa comune del municipio ospita uno Spettacolo di Natale fatto di storie e di canti offerto gratuitamente a grandi e piccini > L’evento

Varese: domenica pomeriggio a Kabum c’è il nuovo Lallo Pampam show, comicità, mimo giocoleria ed equilibrismo > Per saperne di più

Varese: domenica pomeriggio Ada Cattaneo racconta gli Incanti dei natali lombardi, storie e tradizioni a Velate > L’articolo

FUORI PORTA

Como: la città dei Balocchi si illumina con le suggestive proiezioni del Magic Light Festival > La manifestazione

Ornavasso: spettacoli e laboratori nel fine settimana alla Grotta di Babbo Natale > Il programma

Macugnaga: la Regina dei Ghiacci accoglie grandi e piccini a 1700 metri > L’iniziativa

Montagna: alla scoperta dei parchi invernali per bambini sulla neve > Scopri dove , come scegliere lo sport invernale da sperimentare