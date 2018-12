Escursioni sulla “strada delle genti”

Sabato 8 dicembre la sezione CAI Luino propone una escursione sulla sponda piemontese del Lago Maggiore con meta l’antico itinerario “La strada delle genti” da Cannobio a Cannero. Passeggiata semplice non particolarmente faticosa della lunghezza di 8450 m – dislivello 365 m. – tempo 3 ore.

Percorso: Cannobio, Amore, Cuserina, Mulinesc, Carmine superiore, Cannero

Descrizione dell’itinerario: attraversato il lungolago di Cannobio, si percorre la “Via delle Genti” raggiungendo Carmine Superiore, interessante borgo medioevale. Si continua lungo la mulattiera fino a Cannero ammirando suggestivi scorci sui castelli dei Malpaga.

Accompagnatori CAI Luino Guido e Terio

Programma

Ore 9.00 appuntamento presso la biglietteria della stazione di navigazione a Luino e acquisto biglietto individuale

Ore 9.20 imbarco e partenza per Cannobio

Ore 10,15 inizio escursione

Rientro da Cannero nel pomeriggio 16.20

Pranzo al sacco

Abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con condivisione spese auto

In caso di pioggia escursione annullata

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it