Incendio ad un capanno in via Firenze

Oggi, venerdì 7 dicembre, i vigili del fuoco della provincia di Varese, sono interventi alle ore 13:30 nel comune di Olgiate Olona, in via Firenze per l’ incendio ad un capanno. Per cause ancora in fase di accertamento un deposito di attrezzatura e legna adiacente ad un abitazione è stato interessato dalle fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa, un autobotte e un’autoscala: hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.