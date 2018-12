I pensionati protestano e i vertici del Pd sono assenti

Al presidio di venerdì scorso davanti alla prefettura a cui hanno partecipato circa duecento pensionati iscritti ai sindacati di categoria, Spi Cgil, Fnp Cisl dei Laghi e Uilp Uil, non erano presenti i rappresentanti del Pd provinciale e comunale. Eppure le ragioni di quel presidio erano soprattutto politiche perché riguardavano la manovra finanziaria e le scelte del Governo in tema di pensioni. L’unico rappresentante dei Democratici presente era Daniele Marantelli che non solo ha ritrovato molti ex compagni di partito ma ha anche incassato tanti apprezzamenti e attestati di stima. Marantelli, è risaputo, è un uomo di popolo, cioè un politico a cui è sempre piaciuto stare in mezzo alle persone e a contatto con gli elettori. «Credo che sia stato un errore – ha commentato l’esponente del Pd – perché su un tema così importante i vertici provinciali e comunali del Partito democratico dovevano esserci. Ignorare questo appuntamento a pochi mesi dalle europee è strategicamente sbagliato perché è dalla riconquista del consenso dal basso che deve iniziare la rinascita». (nella foto da sinistra: Daniele Marantelli, Stefano Landini e Rocco Cordì)

È evidente che le dinamiche all’interno del partito a livello nazionale si riflettono poi sul territorio, ma la “battaglia” per la leadership del partito, che da mesi domina il dibattito politico tra i democratici, rischia di affossarlo ulteriormente nell’indice di gradimento degli elettori. Attualmente sono oltre 8 i punti percentuale che separano il Partito Democratico dal Movimento 5 Stelle e quasi 15 dalla Lega nazionale di Matteo Salvini. È chiaro che il Pd si giocherà una buona fetta del suo futuro nella fase congressuale che precederà le primarie fissate per il 3 marzo . «Lo sforzo che sta facendo Nicola Zingaretti di riaggregare il partito è notevole – conclude Marantelli – È però importante che ottenga una investitura solida in termini percentuali nella fase congressuale».