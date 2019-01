Javorcic salva la prestazione: «Questa è la strada giusta»

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Segnali incoraggianti nonostante la sconfitta: così mister Ivan Javorcic riassume il piovoso turno infrasettimanale che ha visto di scena la sua Pro Patria sul campo della Robur Siena, perdendo 1-0: «Abbiamo fatto un gran primo tempo nel quale siamo riusciti a metterli in difficoltà, mantenendo comunque l’equilibrio tattico. Nel secondo tempo siamo calati e hanno trovato il gol nel loro momento migliore».

«Complimenti ai ragazzi – prosegue mister Javorcic – per come hanno inseguito il pareggio e per aver giocato a viso aperto contro un Siena tosto, sono soddisfatto da alcune prestazioni individuali e sono convinto a proseguire su questa strada per toglierci altre soddisfazioni. Venire in uno stadio importante e giocare con così tanta naturalezza è una cartina di tornasole per la maturazione collettiva di questo

periodo, avanti così».