Oggi nel Varesotto, un “paese” di 40 mila anime

Al primo posto c’è lei: Angela Boschiroli. Seguono Laura Olivas, Giovanni Vizzolini, Eugenio Citrini, Franco Pellizzer , Tiziana Ossola Andres Larroux.

Sono le persone più “attive” sul nostro gruppo facebook Oggi nel Varesotto, che ha raggiunto quasi 40 mila iscritti (per l’esattezza 39.750).

Che cosa significa più attivi? Sono quelli che postano di più, che interagiscono con gli altri iscritti e raccolgono più like e condivisioni.

Insomma, sono le persone che contribuiscono a creare una comunità.

Sono loro a postare di più: spesso si tratta di foto, ma a volte sono informazioni che riguardano eventi, riflessioni e nel caso di Andres, autista di pullman, indicazioni in tempo reale sulla viabilità.

Poi ci sono gli “amici” che ormai sono diventati un punto di riferimento: i loro scatti sono riconoscibili in mezzo alle decine di post pubblicati ogni giorno, il loro stile inconfondibile. Parliamo di Isella Bellotti , Luca Sacchet, Franco Aresi, Giuseppe Marangon, Clara Comolli, Mimmo Amerelli (il cacciatore dei storie del passato), Luca Leone, Ulisse Piana (è sua la foto dell’articolo), Claudio Montagner. (Ci scusiamo fin da ora se abbiamo dimenticato qualcuno ma non è semplice ricordare tutte le persone che contribuiscono a tenere vivo il nostro gruppo).

UN PO’ DI STORIA

Oggi nel Varesotto nasce il 30 gennaio 2014 dall’idea di creare un gruppo per parlare degli eventi e delle manifestazioni nella nostra provincia. In cinque, anni il gruppo è cresciuto in maniera consistente: gli amici attivi via via sono aumentati e i post pubblicati sono diventati una vero momento di scambio di opinioni e di consigli.

Solo lo scorso anno sono stati pubblicati 46 mila post: molte foto ma anche molte locandine con eventi.

Da dove arrivano i membri di Oggi nel Varesotto? Da Varese e dal Varesotto la maggior parte, ovviamente. Ma non mancano amici che ci seguono anche da fuori dall’Italia: dalla Svizzera, dal Regno Unito e dall’Argentina. Per questa ragione da prima di Natale abbiamo aperto un gruppo dedicato tutto a loro, grazie anche al suggerimento di alcuni dei nostri lettori: si chiama “Varesini all’estero” e stiamo raccogliendo le prime storie, davvero molto belle e interessanti (le trovate a questo link). I due gruppi affiancano la nostra pagina Fb dove pubblichiamo tutte le notizie del nostro giornale.

CRESCIAMO E…MOLTIPLICHIAMOCI

Noi siamo la “vostra voce”, ma voi siete la nostra anima: continuate a stare con noi. Come? Volete raccontare la vostra storia? Avete voglia di raccontarci qualcosa di particolare della vostra vita? Volete che la redazione di Varesenews indaghi su un problema che affligge il vostro paese? Fate un post, con una bella foto e noi vi contatteremo.

Ma vi facciamo anche una proposta: vi piacerebbe se in primavera organizzassimo un incontro per incontrarci, conoscerci e scambiarci un saluto? Diteci cosa ne pensate: al resto pensiamo noi.