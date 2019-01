Sciare in Valsesia, ecco perché la “mini vacanza” conviene

Se nei vostri piani c’è qualche giornata da trascorrere tra neve e natura, all’insegna dello sport e della compagnia, non potete assolutamente perdervi queste iniziative, che la Valsesia propone. Non conoscete la Valsesia? Si tratta di una delle vallate più suggestive del Piemonte, nella provincia di Vercelli.

Il suo territorio si estende dalle terre del riso, intorno al paese di Gattinara, fino alle cime oltre i 4.000 metri del Monte Rosa, proprio lungo il corso del fiume Sesia. Man mano che si avanza nella sua lunghezza si può assaporare l’eredità culturale del popolo che ne ha colonizzato le parti più alte, i Walser, le cui abitazioni convivono oggi con piste da sci ed impianti all’avanguardia.

Sono due infatti le stazioni che propongono la propria offerta sciistica nell’area, gestite dalla stessa Società: la rinomata Alagna, parte del comprensorio Monterosa Ski, con oltre 100 km di piste e paradiso dei freeriders, e la suggestiva Alpe di Mera, a misura di famiglia e di divertimento, dall’esposizione al sole favorevole e dai pendii morbidi.

E sono due anche le offerte pensate per soddisfare gli sciatori, ed invitarli a scoprire non solo le discese innevate, ma anche l’accoglienza che i paesi sanno offrire, e le peculiarità artistiche, culturali, naturali e culinarie del territorio. La promozione Sciare Gratis è pensata per chi ha voglia di scoprire ogni giorno un itinerario diverso, in pista o fuori pista, ma senza mai togliere gli sci! Soggiornando infatti per almeno tre notti nei periodi dal 5 gennaio al 10 febbraio e dal 16 marzo al 14 aprile, avrete diritto allo skipass gratuito oppure scontato del 50% per l’intera durata del vostro soggiorno.

Come usufruirne? Basta consultare la lista degli hotel, B&B ed affittacamere convenzionati, scegliere quello che più vi si addice richiedendone la disponibilità e tuffarvi in un’infinità di percorsi perfettamente battuti, baby park, fun slope e percorsi dedicati alla risalita con pelli o ciaspole. Se invece preferite la tranquillità di un piccolo paese che in inverno vive sulle piste, ben esposto al sole e con una vista sul Monte Rosa davvero mozzafiato, l’Alpe di Mera è la stazione per voi!

La promozione soggiorno + skipass vi da la possibilità, sempre soggiornando per un minimo di tre notti in una delle strutture convenzionate tra i comuni di Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode e Campertogno, di sciare per tutte le giornate con un prezzo scontato fino al 40%! Anche in questo caso vi basterà contattare una delle strutture presenti nell’area, e richiedere la promozione. Lo skipass plurigiornaliero avrà validità nelle due stazioni Piemontesi, dandovi così l’opportunità di sperimentare sia la stazione di Alagna sia quella di Mera. Spostarsi lungo la Valle è semplice e gratuito! Un servizio navetta connette tutti i giorni gli abitati di Riva Valdobbia ed Alagna fra di loro e con la partenza degli impianti di risalita. Durante i weekend e le festività inoltre, un ulteriore servizio connette le stazioni di Alagna e Alpe di Mera, e tutti i comuni lungo il tragitto, permettendo ai visitatori di poter scegliere quotidianamente dove trascorrere la propria giornata di sci.

Durante le ore serali, è attivo ad Alagna e fino al comune di Mollia, un minibus che a chiamata trasporta la clientela anche alla scoperta delle tradizioni culinarie del territorio, gratuito per chi ha acquistato uno skipass plurigiornaliero e per gli altri al solo costo di € 3,00.