Al cinema in “Modalità aereo”

Fausto Brizzi dirige Modalità Aereo, al cinema da giovedì 21 febbraio. Diego (Paolo Ruffini) è un imprenditore di successo, la cui vita è racchiusa nel suo preziosissimo telefono cellulare. Ivano (Lillo) lavora invece in una impresa di pulizie e non ama molto la tecnologia, tanto da utilizzare fieramente un telefonino risalente al 1994. Poco prima di imbarcarsi su un volo per Sydney, della durata di 24 ore, Diego dimentica il suo adorato cellulare nella toilette dell’aeroporto. Quello che non può sapere è che Ivano, durante il suo turno di lavoro, lo ha trovato e ha deciso di sfruttarlo per migliorare la propria vita!

Uomo Tranquillo, di Hans Petter Moland, uscirà nei cinema italiani il 21 febbraio. Liam Neeson è Nels Coxman, un pacifico cittadino del Colorado orgoglioso del suo impiego come spazzaneve.

In seguito all’omicidio del figlio, ucciso da un boss della droga conosciuto come Il Vichingo

(Tom Bateman), Nels si propone di indagare privatamente e smantellare l’organizzazione

criminale.

Copia originale racconta la storia di Lee Israel (Melissa McCarthy), biografa che, tra gli anni Settanta e Ottanta, è diventata celebre per aver firmato le biografie di Katherine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder e della giornalista Dorothy Kilgallen. In un periodo di difficoltà economiche, Lee utilizza il suo talento per dedicarsi ad attività illecite, con la complicità dell’amico Jack ( Richard E. Grant).