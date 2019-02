Federmanager Varese, premi di laurea 2019

Riconoscere l’impegno di giovani meritevoli nell’ottica di incentivare la formazione dei futuri manager italiani: nascono con questo obiettivo i tre Premi di Laurea istituiti da Federmanager Varese (sede territoriale di Federmanager che rappresenta i dirigenti in servizio e seniores, di aziende produttrici di beni e servizi industriali).

I Premi, del valore di 3.000 euro l’uno, verranno assegnati a giovani studenti residenti nella Provincia di Varese che abbiano conseguito la laurea magistrale in materie ingegneristiche (con particolare attenzione per il settore aerospaziale), economiche o scientifiche, con tesi che si siano distinte per originalità e rilevanza.

L’istituzione dei tre premi è dedicata ad onorare le memorie di Giuseppe Tanzi, presidente “storico” dell’ Associazione; Ermanno Bazzocchi, progettista e manager di spicco dell’industria aereonautica varesina ed internazionale e Santino Pancotti, dirigente premiato con Laurea ad Honorem in Ingegneria Aerospaziale per la sua straordinaria attività progettuale nel settore elicotteristico.

A comporre la Commissione che analizzerà le tesi pervenute, saranno rappresentanti di: Camera di Commercio di Varese, quotidiano La Prealpina, Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza, Università Insubria di Varese e Federmanager Varese.

«Valorizzare i giovani talenti è un dovere morale per le Imprese e le Associazioni, nella consapevolezza che solo investendo sulle competenze si possa sostenere un percorso di sviluppo credibile; Federmanager da anni si è impegnata concretamente su questo fronte» spiega il Presidente della Sede Territoriale di Varese, Eligio Trombetta «e l’erogazione dei Premi di Laurea ne è una prova concreta, in un percorso che ci vede impegnati con le realtà accademiche del territorio. Ci auguriamo anche quest’anno un’adesione significativa, con elaborati di valore proposti per i tre premi».

I premi verranno consegnati ai vincitori in occasione dell’Assemblea Annuale di Federmanager Varese alla presenza dei componenti della giuria.

Tutti i requisiti per poter partecipare al concorso sono indicati nel bando consultabile sul sito di Federmanager Varese.