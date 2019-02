Un “mese per la vita” dedicato alla famiglia

Prende il via anche quest’anno il”Mese per la Vita“, dedicato alla famiglia e organizzato a Varese, Malnate e Valceresio dalle associazioni “Insieme per la Vita“.

Un insieme di eventi di vario tipo – tra cineforum, conferenze, momenti di spiritualità – rivolti ai cittadini e con uno sguardo di rispetto e affetto soprattutto nei confronti del bambino, prima e dopo la nascita.

L’ispirazione arriva, come sempre, dal “messaggio dei Vescovi” per la 41esima giornata per la Vita, che si celebra la prima domenica di Febbraio e che pone al centro le diverse generazioni in una sorta di “patto solidale” nei confronti della “vita fragile”.

Il mese quindi si apre con la Giornata per la Vita il 3 Febbraio: domenica ci sarà innanzitutto una vendita benefica di arance nelle principali piazze delle Chiese della città e della provincia. Ma, sempre nella giornata del 3 Febbraio alle 15.00 a Bisuschio si organizza anche uno spettacolo teatrale dal titolo “Due destini“, presso il Cinema Teatro S. Giorgio, tratto dall’omonimo libro edito da “Fatatrac” che racconta due vite che si alternano, portando a conoscenza due mondi paralleli, l’Europa e l’Africa.

Lo spettacolo, che vedrà alla regia Roberto Anglisani e in scena l’attore Andrea Gosetti e il musicista Massimo Testa, è adatto ad adulti e bambini dagli 8 anni. L’ingresso è libero.

Giovedì 7 febbraio si terrà invece una santa messa celebrata dal Vicario Episcopale Monsignor Giuseppe Vegezzi, presso la cappella dell’ospedale del Ponte: durante la funzione, che avrà inizio alle 17.30, le associazioni “Insieme per la Vita” consegneranno la “Lettera del Grazie” all’associazione “Assistenti carcerati San Vittore Martire”, che offre sostegno ai detenuti della casa Circondariale di Varese e alle loro famiglie.

Martedì 19 febbraio, al teatro Santuccio si terrà la premiazione del concorso “Parole e gesti della tenerezza”, cui hanno partecipato bambini delle scuole d’infanzia e primarie. L’’appuntamento, patrocinato dal comune di Varese è dalle 10 alle 12, in via Sacco 10 a Varese.

Doppio appuntamento il 22 febbraio con Salvatore Martinez, rappresentante speciale della Presidenza italiana in esercizio OCSE 2018, con delega alla lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione.

Alle 9 sarà presso il salone Estense, in via Sacco 5 a Varese, nell’incontro promosso dall’associazione “Il cantiere della solidarietà” e rivolto agli studenti dei Punti Scuola volontariato. Alle 21 invece sarà possibile ascoltarlo nella cripta della parrocchia di Masnago, in via Bolchini 5 sempre a Varese: in quell’occasione Martinez sarà il relatore dell’incontro: “Dall’Humanae Vitae all’amaris laetitia: l’amore coniugale e la famiglia da Paolo VI a Papa Francesco”. Salvatore Martinez in questa occasione parlerà come presidente della fondazione vaticana Centro internazionale famiglia di nazareth, per lo sviluppo del magistero della famiglia nel mondo.

Sabato 23 febbraio, invece, le associazioni di Insieme per la Vita invitano i cittadini ad una gita: più precisamente una giornata a Concesio, per visitare la casa natale di San Paolo VI, e la collezione – museo di arte contemporanea annesso. Per informazioni e prenotazioni scrivere a presidenza@exallievefma-varese.it

Giovedì 28 febbraio alle 21 presso le suore di san Giuseppe, nella chiesa di San Giuseppe, ci sarà il “roveto ardente” a cura del Rnnovamento nello spirito santo, A guidare l’adorazione sarà Padre Attilio Gueli.

L’ultimo appuntamento sarà lunedì primo marzo, all’oratorio femminile di Malnate: alle 21 è previsto l’incontro “Un abbraccio alla vita, una pietà finalmente ritrovata…” con don Maurizio Gagliardini e l’associazione “Difendere la vita con Maria” di Varese.

DUE CINEFORUM PER APPROFONDIRE

Due sono i cineforum organizzati durante il mese per la vita: uno al convento dei frati cappuccini di Varese e uno al centro parrocchiale di Gurone.

Qui il programma al convento dei Cappuccini di viale Borri

_Martedì 5 febbraio 2019_

Wonder

2017 regia di Stephen Chbosky con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

Il film tratta il tema del bullismo a scuola e racconta la vicenda del piccolo Auggie, affetto da una malattia rara che dovrà affrontare per la prima volta il mondo della scuola. Sarà accettato da compagni e dagli insegnanti? L’integrazione non sarà facile ma alla fi ne il bambino saprà farsi valere dai compagni, saprà respingere i bulli, troverà veri amici e …

_Martedì 12 febbraio 2019_

L’enfant

2005 scritto e diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne, vincitore della Palma d’oro al 58mo Festival di Cannes

Bruno ha 20 anni e Sofi a 18 e mettono al mondo un fi glio. Vivono nella precarietà e Bruno tira avanti con piccoli furti, fa il furbo e non vuole impegnarsi in un lavoro vero e onesto. Come farà a diventare un padre responsabile? Il fi lm tratta il tema dell’amore giovane, leggero, passionale e autentico e mostra come l’amore cresca con la maturazione dei sentimenti e della personalità.

_Martedì 19 febbraio 2019_

Una famiglia

2017 regia di Sebastiano Riso con Micaela Ramazzotti, Pippo Delbono

Il film tratta il tema difficile eppur reale del traffico di neonati, ambientato in una Roma losca, sporca e cupa, senza luce…E’ la triste storia di Vincenzo e Maria, una coppia isolata e chiusa in se stessa, in cui Vincenzo per guadagnare vende letteralmente i propri figli a coppie che non ne hanno. Ma Maria, fragile donna succube del compagno non ce la fa più a perderli uno dopo l’altro e vuole “rimanere” mamma per sempre…

_Martedì 26 febbraio 2019_

Ritorno alla Vita

2015 regia di Wim Wenders con James Franco, Charlotte Gainsbourg

Il film tratta il tema della scrittura, del successo di carriera e della crisi personale che può subentrare nello scrittore in seguito ad eventi drammatici ed imprevisti. Infatti la crisi della creatività può giungere a tutti gli artisti, prima o poi, stravolgere la loro vita, le loro relazioni, il loro lavoro.

Tomas è uno scrittore e una sera d’inverno sta guidando nella neve quando una slitta gli taglia la strada. In seguito a quell’incidente qualcosa si spezzerà dentro di lui e lo farà cambiare per sempre…

Qui sotto invece, il programma delle proiezioni presso il Centro Parrocchiale San Lorenzo a Gurone di Malnate: sono tutte a ingresso libero.

Giovedì 7 febbraio 2019 – ore 20.45

“AGNUS DEI” – 2016 – Regia di Anne Fontaine. Premio César miglior film e miglior regista.

Commento a cura di suor Elena Cavaliere, Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Milano.

Venerdì 22 febbraio 2019 – ore 20.45

“LION – LA STRADA VERSO CASA” – 2016 Regia di Garth Davis.

Commento a cura dei ragazzi dell’ Associazione LA FINESTRA di Malnate.

MESE PER LA VITA: CHI LO ORGANIZZA

Il mese per la vita è organizzato da una serie di associazioni e i movimenti per la vita provinciali: Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Varese – Associazione Genitori Scuole Cattoliche – Centro di Aiuto alla Vita di Malnate – Centro Lombardo Metodo Billings – Rinnovamento nello Spirito Santo – Associazione “Difendere la Vita con Maria” – Federazione ex allieve Maria Ausiliatrice – Casa Maria Ausiliatrice – Alleanza Cattolica – Radio Missione Francescana – Movimento e Centro di Aiuto alla vita Valceresio – Cenacolo della divina misericordia. Gruppo di preghiera – Decanato di Varese – Cavalieri della Luce e Gioia sia! Il Cantiere della solidarietà – Centro culturale Massimiliano Kolbe