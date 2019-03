Arrestato al termine di una rocambolesca fuga

Arrestato dopo una rocambolesca prima in auto e poi a piedi attraverso i campi.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Saronno, ieri mattina, hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un marocchino 26enne, irregolare, senza fissa dimora, che non si era fermato all’alt impostogli.

Il giovane era stato intercettato a Saronno in viale Lombardia. Data la fuga, le forze dell’ordine sono partite all’inseguimento della Ford Focus sospetta. Una corsa ad alta velocità lungo la tangenzialina sino a Rovello Porro, dove l’uomo ha deciso di abbandonare il veicolo, tentando una fuga a piedi nei campi. I due militari non si sono dati per vinti e lo hanno rincorso fino a bloccarlo.

Messo in sicurezza, il 26enne è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito e il riconoscimento formale. Dichiarato in stato di arresto, questa mattina, presso il Tribunale di Como (competente per territorio visto che i fatti si sono conclusi nel territorio di Rovello Porro) si è celebrato il rito per direttissima.

L’autovettura, intestata a un prestanome, è stata sequestrata. Si indaga su eventuali connessioni tra lo stesso e il fenomeno dello spaccio nei boschi delle vicine Groane.