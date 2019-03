Borgnolo e Benatti brillano a Malgesso

Non riesce la doppietta a Paolo Proserpio, l’atleta della Valetudo che aveva vinto nella prima tappa stagionale del Piede d’Oro ad Azzate. A impedirgli il secondo successo consecutivo è la grande prova di Matteo Borgnolo: il giovane portacolori della Pro Sesto Atletica ha vinto la 27a “In giro per Malgesso”, conclusa in 35’10” con un vantaggio di 1’20”.

Proserpio è stato comunque ottimo secondo, precedendo sul traguardo posto all’interno del “Parco Din Don” un altro concorrente abituato ai piani alti della classifica, Fernando Coltro dei Runners Valbossa. A seguire, nell’ordine, Andrea Zucchiatti (Attiva Salute Team), Mauro Toniolo e Marco Tiozzo. Top 10 centrata anche da Oliverio, Rossi, Mignani e Bollini.

In campo femminile arrivo solitario per Gloria Barbara Benatti del Cus Insubria che ha chiuso al 35° posto assoluto. Volata per la piazza d’onore vinta da Elena Soffia (Cassano Magnago) che ha preceduto di pochi istanti Sofia Barbetta del Valbossa, entrambe accomunate dal podio. Poco distanti Chiara Naso e Martina Menegotto che hanno vinto le rispettive classifiche di classe.

Archiviata la prova ben organizzata dalla 7Laghi Runners, ora i concorrenti del Piede d’Oro 2019 avranno una domenica libera prima di fare tappa a Brenta dove – il 31 marzo – si disputerà l’atipica “Su e giò per i Runchitt”, gara più corta del solito ma resa impegnativa dai tratti di salita, come del resto indica il nome stesso della prova.