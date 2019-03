Dove il carnevale è un laboratorio creativo

Se il carnevale fosse un laboratorio dove lasciar volare libera l’immaginazione per creare maschere, costumi e disegni? A interpretarlo così, in alternativa o in preparazione della più tradizionale sfilata, è la Biblioteca civica “Lea Garofalo” di Rescaldina che apre le sue porte ai bambini nella mattina di sabato 9 marzo dalle ore 10.30 per un “Laboratorio di Carnevale”, inserito nel calendario di eventi “Bimbinsieme”, progetto multiterritoriale cui partecipano sei diversi comuni dell’alto milanese.

Iniziativa a ingresso gratuito.

La biblioteca si trova in via Battisti 3, a Rescaldina.