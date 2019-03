Dario Fo e Franca Rame per le mense dei poveri

Il Lions Club Satellite “Palazzo Estense”, in partenariato con il Comune di Varese, ha organizzato per sabato 2 marzo alle 21 al Teatro Santuccio lo spettacolo teatrale: “Coppia aperta, quasi spalancata” scritto da Dario Fo e Franca Rame.

L’atto unico, con direzione artistica di Max Zatta, sarà interpretato dalla compagnia I Mattatori di Buguggiate.

Il ricavato della serata sarà devoluto alle associazioni del territorio che si adoperano per il problema della povertà nella nostra città: in particolare per le Suore della Riparazione di via Luini, per la Mensa dei poveri della Brunella e per associazione Tutela la Persona.

L’ingresso è ad offerta libera.