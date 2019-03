Lo “Speroni” si vestirà d’azzurro per la Nazionale under 20

Per omaggiare il centenario della Pro Patria arrivano anche gli Azzurrini. Il prossimo 21 marzo, giovedì, infatti allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio sbarcherà la Nazionale Italiana Under20 per la penultima partita del Torneo 8 Nazioni, tradizionale manifestazione che da diversi anni dà spazio alle selezioni di questa fascia di età. (foto: FIGC)

Gli avversari dell’Italia, in questo caso, saranno i pari età della Repubblica Ceca, che in classifica si attestano a pari merito con i ragazzi di Paolo Nicolato e con la Svizzera. Il cammino degli Azzurrini è stato fin qui altalenante: dopo la vittoria all’esordio con la Polonia, sono arrivate due sconfitte, con Inghilterra e Portogallo, e un pareggio contro la Germania.

Dopo la sfida dello Speroni se la vedranno con la Svizzera (25 marzo), per poi iniziare a pensare seriamente al vero obiettivo della stagione, alias il Mondiale di categoria, in programma dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. L’ingresso allo stadio sarà a titolo gratuito: una bella opportunità per vedere da vicino una nazionale importante e qualche giocatore di sicuro interesse futuro.