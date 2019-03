M’illumino… di Green School

Quasi 50 scuole in campo nel Varesotto, nella giornata odierna, per l’edizione 2019 di “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio2, che ha visto l’adesione della rete delle Green School della provincia di Varese.

L’iniziativa quest’anno è stata dedicata all’economia circolare: l’imperativo è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare “il fine vita” delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell’acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas.

Per contribuire a questi obiettivi e soprattutto per sensibilizzare sempre più gente ad “illuminarsi di meno e meglio”, oggi e nel fine settimana, oltre 10.000 persone tra studenti e insegnanti delle Green School con la collaborazione dei Sindaci, i gruppi di protezione civile, i vigili, le associazioni, i genitori, nonni e altri cittadini hanno organizzato numerose iniziative che vanno dal piedibus, all’organizzazione di pranzi e merende plastic free oppure alla realizzazione di decorazioni e maschere con materiali riciclati.

Le famiglie degli studenti sono state invitate a fare una cena a lume di candela e a consumare prodotti a chilometro zero, sono stati allestiti dei mercatini (swap party) dove gli studenti si sono scambiati vestiti, libri e giochi. Inoltre, nelle aule e nei corridoi di gran parte delle scuole aderenti, i “guardiani della luce” hanno vigilato sul corretto utilizzo dell’energia elettrica per evitare gli sprechi collegati all’utilizzo delle apparecchiature elettroniche (pc, Lim, fotocopiatrice) e per far rispettare buone pratiche di risparmio energetico come lo spegnimento delle luci.

«Le Green School sono scuole di ogni ordine e grado della provincia di Varese che si distinguono per la loro vocazione sostenibile – spiegano i coordinatori del progetto – Durante ogni anno scolastico s’impegnano ad introdurre o a consolidare al loro interno delle buone pratiche sostenibili come la riduzione e la raccolta differenziata spinta dei rifiuti, il risparmio energetico, la mobilità sostenibile casa-scuola e qualunque altra eco-azione utile a ridurre la loro impronta ecologica, e allo stesso tempo fanno da antenna promuovendo e stimolando, in primis verso le famiglie e la società civile, stili e comportamenti sostenibili».

Il progetto Green School è gestito da Agenda 21 Laghi, Provincia di Varese, Università dell’Insubria e CAST, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia – AT di Varese.

Per conoscere tutte le iniziative organizzate dalla rete delle Green School della provincia di Varese si può consultare il sito www.modusriciclandi.info oppure seguire la pagina Facebook del progetto