Un corso di fotografia con Fuori Fuoco all’associazione Borgo Olonese

Prenderà il via settimana prossima a Induno un corso di base di fotografia organizzato dal gruppo fotografico Fuori Fuoco in collaborazione con l’associazione Borgo Olonese.

Il corso offre un ciclo completo di lezioni dedicate alla conoscenza della tecnica fotografica, partendo dalla cultura fotografica fino alla pratica in fase di ripresa.

«Il corso – spiegano gli organizzatori – è l’ideale per chiunque voglia avvicinarsi alla fotografia in modo serio e proficuo o per chi voglia semplicemente approfondire importanti basi tecniche che uno studio autonomo della materia difficilmente riesce a fornire».

Il corso – che si svolgerà con una lezione a settimana dalle ore 20.45 alle ore 22.45 circa, per un totale di sei lezioni in aula e due uscite in esterna – prenderà il via lunedì 11 marzo ad Induno Olona presso la sede dell’associazione Borgo Olonese, in via Re Magi 20, vicino al campo sportivo accanto alla fabbrica Lindt.

Il corso ha un costo di 100 euro e comprende la quota associativa annuale.

Ci si può iscrivere online utilizzando il modulo pubblicato sul sito di FuoriFuoco e pagando la quota di iscrizione alla prima lezione, oppure presso la sede di FuoriFuoco, in via Jamoretti 124 c/o il negozio Foto la Corte, a Induno Olona, il lunedì dalle 15 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Il corso partirà al raggiungimento minimo di almeno 8 partecipanti.

Per ulteriori informazioni, per il programma dettagliato del corso e per le iscrizioni visitare il sito di FuoriFuoco