Volandia Comics, un weekend per fumettisti e cosplay

È in arrivo la seconda edizione di Volandia Comics & Games, che si terrà a Volandia il 23 e 24 marzo 2019. Una full immersion nel mondo del fumetto, del gioco e dei cosplay. Due giorni in cui il museo si amplierà per offrire al pubblico, oltre ai 60.000mq di storia dell’aeronautica mondiale, delle aziende e dei personaggi che hanno segnato la storia della provincia di Varese, una vasta area espositiva in cui tra un fumetto e l’altro troveranno spazio incontri, conferenze, mostre e workshop.

Molte le particolarità di questo evento a partire dalla locandina, creata appositamente per la manifestazione da Tanino Liberatore, fumettista, illustratore e pittore italiano. Soprannominato da Frank Zappa il “Michelangelo del fumetto”, nel corso della sua carriera ha riscosso grande successo in Italia e all’estero e conseguito importanti premi. Liberatore sarà inoltre ospite dell’Artist Alley, allestita all’interno della manifestazione, e protagonista di incontri.

Saranno inoltre presenti:

Antonio Serra membro insieme a Michele Medda e Bepi Vigna di quella che nel mondo della letteratura disegnata è nota come “la Banda dei Sardi”, sceneggiatore per Dylan Dog, Nathan Never e Legs Weaver e ideatore di Gregory Hunter.

Federica Di Meo, la più nota Mangaka italiana, autrice della serie Somnia, che terrà un workshop dedicato ai mezzi digitali per il fumetto e una conferenza sul manga.

Davide La Rosa, fumettista umoristico noto per aver creato il Larosaverse, nel quale scrittori dell’800 italiano vengono coinvolti in avventure tra l’horror e la fantascienza.

Adriano Barone, fumettista e scrittore di graphic novel quali L’era dei Titani (2009), Tipologie di un amore fantasma (2009), Bugs-Gli insetti dentro di me (2011) e Warhol-L’intervista (2017), parlerà, coadiuvato dagli altri ospiti, di Capitan Marvel e di Star Trek e, con l’editore Pendragon, dell’universo espanso di Ride.

Tommaso Bianchi, reduce dal successo di “Il mistero del lago”, terrà un laboratorio di fumetto per bambini e uno per adulti, quest’ultimo dedicato alle storie di ambientazione storica.

Mattatore di questa edizione sarà, come lo scorso anno, Zeth Castle, collaboratore di Leganerd.com, rapper e creatore della trasmissione “il trono del re”, modererà tutti gli incontri e presenterà il Cosplay Contest.

Novità di quest’anno, la partecipazione della Scuola del Fumetto di Milano, che proporrà ogni giorno due workshop sul Cartoon Style e il Character Design, e realizzerà una mostra di tavole degli studenti. Al loro stand potrete trovare i fumettisti di domani che realizzeranno commission e sketch.

Domenica sarà la giornata dei cosplay con un Contest, gemellato con San Marino Comics, vedrà la possibilità per il vincitore, di partecipare al Cosplay contest sanmarinese, inserito nello stesso circuito di Lucca Comics. Da San Marino arriverà anche l’intrattenimento della Flotta Di Vega, non una semplice band ma anche uno spettacolo itinerante completo che coinvolgerà il pubblico.

Interessante è anche la collaborazione con due realtà del territorio: Slime Shop Italy e Ludo Sport porta dei laghi. I primi, oltre ad avere un proprio spazio espositivo, organizzeranno in entrambi i giorni dalle 16.00 uno Slime Party – Impara a creare gli slime. La Ludo invece porterà i propri atleti in campo con prove e lezioni gratuite ai ragazzi dai 14 anni in su solo domenica 24 marzo. Altri due personaggi del territorio, Luca Borsa e Roberto Vicario, coordineranno una “Caccia al volo”, caccia al tesoro per i padiglioni di Volandia aperta a tutti, con due manche al giorno dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00

L’evento sarà anche animato dalla Contea del Falcone che porterà la famosissima Diagon Alley di Harry Potter a Somma Lombardo e da Ethernia Live che per la prima volta proporrà tornei e Mini Quest per tutti coloro che vorranno provare il brivido del gioco di ruolo dal vivo.

Un salone di bellezza sarà allestito per tutti coloro, grandi e piccini, cosplayer e non, che vorranno farsi truccare dalla bravissima ed esperta Giada Signorini. In concomitanza con Volandia Comics & Games IPMS Legnano, all’interno della loro sede di Volandia, organizzerà due giorni “special demo” a cavallo tra modellismo statico e mondo del fumetto con demo sul mondo gunpla, fantasy e sci-fi, una mostra di modellismo “doppia” e la possibilità di scoprire trucchi e curiosità di due mondi paralleli…fumetti e modellismo!

INFORMAZIONI UTILI

ORARI D’INGRESSO

10.00|19.00

PARCHEGGIO GRATUITO

DOVE

Parco e Museo del Volo Volandia

Via Per Tornavento, 15 – Case Nuove

21019 Somma Lombardo (VA)

www.volandia.it

BIGLIETTO INGRESSO CON ACCESSO A TUTTE LE AREE DEL MUSEO

Biglietto intero adulto € 14

Biglietto ridotto adulto € 12

Biglietto giovani (12-18) € 12

Biglietto bambino (3-11) € 6

Biglietto Family 2+1 € 29

Biglietto Family 2+2 € 34

COSPLAYER € 5,00

GRATUITO Bambini 0-3 anni

GRATUITO Persone diversamente abili non autosufficienti

(Per l’accompagnatore è prevista la tariffa ridotta)