I bambini ripuliscono il paese

Chissà se raccogliere bottiglie, cartacce, cicche di sigarette, sarà servito da “monito”: se si sporca quel che è di tutti, tutti subiscono un danno e qualcuno deve pulire.

Grande successo per la giornata del Verde Pulito che si è svolta a Buguggiate sabato 27 aprile: numerosi i partecipanti, in particolare bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia e primaria con genitori e insegnanti.

Sono stati rimossi da strade e aree verdi rifiuti di vario genere: bottiglie di plastica e vetro, lattine, pacchetti di sigarette, carta, alluminio, sacchetti idi plastica, vaschette per alimenti, contenitori in vetro e persino un televisore.

«Come consigliere con delega all’Ecologia desidero ringraziare tutti, anche a nome del sindaco Cristina Galimberti, per avere partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa – ha detto Stefania Novazzi – Grazie anche alla Protezione Civile e alle associazioni che hanno assicurato il loro supporto logistico e organizzativo. Giornate come questa servono per sensibilizzare adulti e bambini al rispetto dell’ambiente e per rendersi conto di quanta poca civiltà ci circonda. Siamo contenti che le famiglie abbiano partecipato tanto numerose all’iniziativa».

Per premiare l’impegno dei ragazzi sono stati consegnati 50 euro ad ogni classe della materna; premiate anche le tre classi della scuola primaria con maggior numero di partecipanti: 150 euro alla classe 1A, 100 euro alla classe 1B, 50 euro ex-equo alle classi 2B-3B-5B, offerti dall’amministrazione comunale, spendibili presso la cartoleria del paese.