Castellanzese, duro esame nel pavese

Mancano solo tre giornate alla fine della stagione regolare nel Girone A di Eccellenza; 270 minuti per conoscere tutti i verdetti. La capolista Castellanzese ha cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Fenegrò. Tutti in campo domenica 7 aprile alle ore 15.30.

Non avrà un impegno facile la Castellanzese (Foto Facebook – Castellanzese Calcio 1921), ospite dell’Accademia Pavese, avversario ostico soprattutto in casa. Il Fenegrò secondo in classifica dovrà cercare i tre punti in casa della Castanese. Il gruppetto al terzo posto guarda interessato: il Verbano a Besozzo ospiterà l’Ardor Lazzate, la Varesina a Venegono Superiore affronterà l’Alcione mentre il Legnano andrà a Vigevano.

Il Busto 81 cerca riscatto in casa del Mariano, al “Milano” invece sfida tra la Sestese e il Varese.

Scontro salvezza importante a Cassano Magnago, dove l’Union Villa se la vedrà contro il Ferrera Erbognone.