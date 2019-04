Il consiglio approva il “nuovo corso” per le gestioni di impianti sportivi

Dopo l’approvazione in giunta e in commissione sport, è stata approvata a maggioranza – con 20 voti favorevoli e 10 contrari – anche nella seduta del consiglio comunale dell’11 aprile, la proposta di modifiche al Dup per l’affidamento per la gestione degli impianti sportivi della città.

«L’obiettivo – spiega l’assessore allo Sport Dino De Simone – è quello di dare una stabilità gestionale prolungata nel tempo alle più importanti strutture sportive della città, per garantire una serie di investimenti a carico dei concessionari per la riqualificazione delle stesse ma anche per valorizzare le associazioni sportive».

L’approvazione del Dup da parte del Consiglio avrà come effetto la successiva pubblicazione dei bandi per la concessione delle strutture sportive, con l’obiettivo della riqualificazione delle strutture ed una più efficace gestione del servizio.

«Si tratta di un importante passo nella gestione degli impianti sportivi sia dal punto di vista agonistico che amatoriale e ricreativo – spiega Paolo Cipolat, presidente della Commissione ambiente e sport, intervenuto in consiglio – La strada intrapresa è quella di sottoscrivere delle convenzioni che possano dare le massime garanzie all’amministrazione di una seria e corretta gestione. E’ importante l’apertura e la collaborazione tra chi gestirà e il mondo dell’associazionismo sportivo e la collettività, perché i nostri impianti sono un patrimonio comune».

I CAMPI SPORTIVI COINVOLTI

Stadio, Varesello, Piscina Copelli, Tennis Le Bettole e Campo sportivo di San Fermo (via Landro): saranno questi gli impianti per cui, dopo l’approvazione in consiglio, si procederà alla gara per aggiudicare le concessioni che dovranno avere caratteristiche specifiche volte al miglioramento ed all’ammodernamento delle strutture e dell’offerta sportiva anche per la collettività.

Il concessionario avrà la gestione delle strutture per attività agonistico-sportive, ricreative, a favore di società sportive ed alla cittadinanza. Il concessionario avrà inoltre l’impegno di concedere, compatibilmente con le proprie attività, l’ampio utilizzo delle strutture alla comunità. L’indirizzo contenuto nella proposta di DUP prevede che la durata della concessione sarà finalizzata, tramite il relativo piano economico finanziario, al raggiungimento dell’equilibrio tra gli investimenti e gli introiti gestionali e la durata è quantificabile tra 15 e 20 anni. I dettagli relativi a ciascun impianto sportivo saranno contenuti in ogni bando specifico che verrà pubblicato.

Per quanto riguarda il “Franco Ossola” ed il centro sportivo Varesello, le concessioni potranno essere concesse unitariamente (ovvero insieme Varesello e Stadio) o singolarmente anche con separate concessioni di servizio, valutando preferenzialmente le proposte gestionali che contemplino il miglior soddisfacimento delle esigenze della collettività. Chi si aggiudicherà la concessione avrà inoltre l’impegno a concedere, compatibilmente con le proprie attività, l‘utilizzo delle strutture ad altre realtà sportive e ricreative in particolar modo cittadine che ne facciano richiesta, oltre all’ impegno ad assicurare la fruibilità di spazi del centro sportivo Varesello all’Università dell’Insubria per lo svolgimento di attività didattiche o ricreative.

Dovrà poi essere data ampia disponibilità, soprattutto per lo stadio, da parte del concessionario a collaborare con società sportive che svolgono attività agonistica, militanti anche nei campionati federali maggiori, che intendano individuare gli impianti di Varese quali sedi delle loro partite, anche in funzione della promozione dello sport varesino e garantire a tutti i tifosi di poter assistere alle partire.